辦車險卻被盜刷信用卡 客戶接簡訊報警揪出保險員

桃園市葉姓保險員涉嫌盜刷客戶信用卡被抓包，桃園地檢署依偽造文書、詐欺罪嫌將他起訴。（記者余瑞仁攝）

桃園市43歲葉姓男子為某保險公司業務員，去年中因協助林姓客戶辦理機車保險而取得其信用卡得知卡號，卻涉嫌側錄卡號資料後，接連3次於網路商店消費盜刷客戶信用卡1萬4千餘元，林姓客戶接獲銀行簡訊通知發現信用卡被盜刷急忙報警，警方追查出葉男涉案，通知到案訊問後送辦，桃園地檢署近日偵結依偽造私文書及詐欺罪嫌將他起訴。

檢警調查，林姓客戶不知信用卡卡號資料外洩，去年5月間接連收到發卡銀行簡訊傳送3筆刷卡紀錄，發現並非自己消費行為，當下向銀行客服反映要求止付並報警追查，桃園警分局發現3筆刷卡交易都在APPLE網路商店購物，追查出是葉姓保險員所為，並查出葉男曾幫林姓客戶辦理機車保險而取得其信用卡資料，林男被通知到案坦承接連盜刷客戶信用卡購物，盜刷金額共1萬4270元，訊後被移送檢偵辦。

檢察官調查認為，葉男盜刷客戶信用卡涉犯偽造文書、詐欺取財罪，為想像競合犯且為接續犯罪，偵結起訴並請法院從一重論罪斷處。

