苗栗苑裡透天厝夜間火警 2樓全面燃燒5人逃出

苗栗苑裡透天厝夜間傳火警，消防人員抵達現場，2樓全面燃燒。（民眾提供）

苗栗縣苑裡鎮泰田里一間3樓透天厝，昨（7）日晚間9點多突然冒出濃煙，不久熊熊烈焰竄出，苗栗縣政府消防局接獲報案後，派出苑裡分隊與通霄分隊共10車、14人與2名志工前往協助滅火，抵達現場時發現該間透天厝2樓已經完全燃燒，趕緊佈水線撲滅火勢，終於在昨日深夜10點多撲滅，詳細起火原因仍待調查。

苗縣府消防第四大隊指出，當時接獲報案稱有民宅出現熊熊火勢，苑裡分隊出動水箱車、水庫車、雲梯車、救助器材車與救護車等消防車輛前往，並同步派遣通霄分隊支援水箱車與水庫車，趕赴現場發現2樓已經全面燃燒，所幸屋內3名大人與2名小孩已經逃出並未受困，但3名大人出現呼吸不順及咳嗽情形，另2名小孩當時並無大礙，考量安全後先協助將3名大人送醫治療，2名小孩則預防性送醫檢查。

經過消防人員盡力搶救，終於撲滅熊熊大火，但該間透天厝2樓遭火舌肆虐，已經一片焦黑，3樓也受到火舌影響，外觀有明顯黑痕。苑裡消防分隊提醒民眾，居家除了設置住警器預警功能外，也可放置小型滅火器，如遇火勢尚未擴大時，可有效進行初期滅火，降低火災帶來損失。

