    社會

    澎湖男子當街射擊空氣槍 開槍案件頻傳成治安隱憂

    2026/01/08 10:43 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公菜園男子試槍，警方依法移送法辦。（澎湖交通觀察日誌提供）

    馬公菜園男子試槍，警方依法移送法辦。（澎湖交通觀察日誌提供）

    一向治安良好的澎湖縣，近來卻「槍聲」大作，雖然經查都是空氣槍，但此舉不僅擾亂社會安寧，也造成人心惶惶，去年10月30日在馬公市菜園公然試槍的顏姓男子，經馬公警分局依違反社會秩序維護法案件，移送澎湖地方法院審理，判決處罰鍰新臺幣8千元，槍枝及子彈沒入。

    判決書指出，顏姓男子去年10月30日10時許，在澎湖縣馬公市菜園里漁港旁路邊，無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍1支，而有危害安全之虞。依法可處3日以下拘留或新臺幣18000元以下罰鍰，社會秩序維護法第65條第3款定有明文。

    顏姓男子坦承當日持扣案鎮暴槍對空射擊6發子彈等情事，槍枝經送請澎湖縣政府警察局鑑驗，研判係非制式空氣槍，以小型高壓氣體鋼瓶內氣體為發射動力，彈丸單位面積動能為每平方公分16焦耳，與內政部公告槍砲彈藥殺傷力認定基準（每平方公分20焦耳以上）已屬接近。槍枝外觀、尺寸與真槍均近似，倘非近距離觀察，實難辨真偽。

    澎湖去年起在案山大廟前、馬公菜園海邊、市區自由塔前等地，都傳出槍聲大作，雖然警方都依照現場監視器循線追查嫌疑人到案，並移送澎湖地檢署偵辦，但空氣槍氾濫問題，已成為澎湖治安隱憂。

    馬公警分局追查沿路監視器，在白沙通梁帶回涉案顏姓男子。（馬公警分局提供）

    馬公警分局追查沿路監視器，在白沙通梁帶回涉案顏姓男子。（馬公警分局提供）

