迷路不分年齡！台中西屯一天三起 暖警接力助阿嬤、女童、視障男回家

警方聯繫阿嬤的女兒接回家。（警方提供）

「找不到回家的路」這件事，可能發生在任何年齡層身上；台中市西屯區6日短短一天內，接連出現高齡阿嬤、年幼女童與視障男子迷途求助，三起案件時間不同、對象各異，卻都在警方與熱心民眾的接力協助下，平安找到回家的方向，也讓人看見城市裡最溫暖的一幕。

第一起發生在清晨，一名89歲阿嬤獨自在街頭徘徊，神情茫然，引起附近店家警覺報警。員警到場後發現，阿嬤疑似因年邁出現記憶力退化，原本只是出門散步，卻越走越陌生。警方耐心安撫、反覆詢問，終於聯繫上家屬，女兒趕抵現場時頻頻向員警與店家道謝，直說「真的鬆了一口氣」。

沒想到當天稍晚，西屯區東興路三段又出現第二起迷途案件，一名10歲女童趁家人不注意，抱著平板電腦獨自外出迷路，幸好被熱心民眾發現並通報警方，員警檢視平板中的聯絡資訊，很快就聯繫上女童母親，母親接到電話又驚又喜，見到女兒平安無恙，忍不住直呼「真的嚇壞了」。

第三起則發生在傍晚，一名視障男子因看不清公車站牌，遲遲無法搭車返家，情急之下走進派出所求助，警方不僅先查好正確路線，還貼心以巡邏車載他到正確站牌，並向司機說明狀況，請多加留意，男子順利搭車後感動表示：「社會還是有溫情。」

第六分局提醒，家中如有失智長者、年幼孩童或身心障礙者，務必多留意動向，可配戴寫有聯絡方式的手環或飾品，關鍵時刻能成為回家的指引。

視障男看不清公車站牌，向警方求助。（警方提供）

