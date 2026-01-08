驚悚畫面！機車與轎車碰撞噴飛 女童差1秒遭輾過頭

就差1秒鐘，女童（紅圈）險遭一旁的貨車輾爆頭。（圖由民眾提供）

就差1秒！彰化市彰草路與精誠路口昨天（7日）發生一起驚險事故，1名女子騎機車載2歲女童與1輛轎車發生碰撞事故，母女連人帶車噴飛倒地，此時正好旁邊1輛小貨車經過，就在貨車後輪即將輾過女童頭部時，女子急忙將女童拉回懷裡，就差1秒鐘女童即被貨車輾爆頭，後方目擊的女駕駛當場嚇哭，直呼「太可怕了！」

彰化警分局調查，該輛轎車由精誠路南往北左轉進入彰草路，女子則騎機車載女童沿彰草路直行往西，行經至事故地點，因轎車進入彰草路時與機車發生碰撞，女子與女童都噴飛出去。

根據影片顯示，女子連同女童倒地的瞬間，旁邊正好1輛小貨車行經，就在後輪即將輾過女童頭部時，女子趕忙將女童一把拉回，小貨車也趕緊煞車。後方開車的女駕駛全程目擊事故過程，當場嚇得大叫並哭了起來，並且邊開車邊哭，直呼要去收驚，稍後即將影片提供給警方釐清。

警方指出，兩方酒測值都是0，女機車騎士身體多處擦挫傷，2歲多的女童也是手腳多處擦挫傷。實際肇事原因與責任由警方進一步釐清。

母女脫險後蹲站路旁，驚險萬分。（圖由警方提供）

母女連人帶車噴飛倒地，小貨車後輪差點輾過女童頭部。（圖由民眾提供）

