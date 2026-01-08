為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屏東內埔清晨火警疏散43人1人住進ICU 附近住戶稱有聽到爭吵聲

    2026/01/08 10:04 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東內埔一處大樓發生火警。（警方提供）

    屏東內埔一處大樓發生火警。（警方提供）

    屏東縣內埔鄉光華街今天清晨傳出一起火警，消防局獲報派員前往滅火，迅速約在半小時即撲滅火勢，並救出4名輕重傷者，其中1名43歲女子一度僅具輕微生命徵象，經後送現正於ICU病房救治當中。

    今天清晨5時56分屏東縣消防局接獲內埔鄉光華街大樓發生火警，派遣內埔、竹田、萬巒、龍泉、潮州、萬丹分隊及第二大隊共調派16車28人前往，由副大隊長林世彬帶隊指揮，迅速趕抵現場進行搶救。

    到達現場後，搶救人員立即展開疏散及逐層搜索，確保住戶安全撤離，救援過程中，消防人員6時20分於起火戶救出1名意識模糊的43歲女子，因仍有輕微生命徵象，緊急後送往國仁醫院，目前轉ICU病房救治中。

    此外，另有3位民眾有輕微嗆傷分別送往屏東、屏基及潮州安泰醫院，火勢於6時21分順利撲滅，整起火警共計疏散民眾43人，火災發生原因尚待本局火調人員進一步調查。

    由於坊間盛傳有民眾聽聞火警前附近有爭吵聲，是否與此有關是引發外界疑慮，對此，內埔警分局指出，目前尚未接獲相關回報，到場後也未發現可疑分子。

    屏東內埔一處大樓發生火警。（警方提供）

    屏東內埔一處大樓發生火警。（警方提供）

    屏東內埔一處大樓發生火警。（警方提供）

    屏東內埔一處大樓發生火警。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播