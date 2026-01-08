屏東內埔清晨火警疏散43人1人住進ICU 附近住戶稱有聽到爭吵聲

屏東內埔一處大樓發生火警。（警方提供）

屏東縣內埔鄉光華街今天清晨傳出一起火警，消防局獲報派員前往滅火，迅速約在半小時即撲滅火勢，並救出4名輕重傷者，其中1名43歲女子一度僅具輕微生命徵象，經後送現正於ICU病房救治當中。

今天清晨5時56分屏東縣消防局接獲內埔鄉光華街大樓發生火警，派遣內埔、竹田、萬巒、龍泉、潮州、萬丹分隊及第二大隊共調派16車28人前往，由副大隊長林世彬帶隊指揮，迅速趕抵現場進行搶救。

到達現場後，搶救人員立即展開疏散及逐層搜索，確保住戶安全撤離，救援過程中，消防人員6時20分於起火戶救出1名意識模糊的43歲女子，因仍有輕微生命徵象，緊急後送往國仁醫院，目前轉ICU病房救治中。

此外，另有3位民眾有輕微嗆傷分別送往屏東、屏基及潮州安泰醫院，火勢於6時21分順利撲滅，整起火警共計疏散民眾43人，火災發生原因尚待本局火調人員進一步調查。

由於坊間盛傳有民眾聽聞火警前附近有爭吵聲，是否與此有關是引發外界疑慮，對此，內埔警分局指出，目前尚未接獲相關回報，到場後也未發現可疑分子。

