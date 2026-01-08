為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    沒學生甚至沒開課補校鐘點費核銷不實 宜蘭蘇澳國中多名教師被約談

    2026/01/08 09:51 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭蘇澳國中夜間補校老師遭人檢舉鐘點費核銷不實，時間長達7年，溢領金額高達百萬元。（截自GOOGLE地圖）

    宜蘭蘇澳國中夜間補校老師遭人檢舉鐘點費核銷不實，時間長達7年，溢領金額高達百萬元。（截自GOOGLE地圖）

    宜蘭蘇澳國中夜間補校老師遭人檢舉鐘點費核銷不實，時間長達7年，溢領金額高達百萬元，去年9月校長、主任及多名教師，遭檢調複訊後無保請回，近日又被約談說明，事證包括偽造上課名冊及時數等，部分教師已坦承溢領並願意繳回，全案是否涉及偽造文書、貪污等罪，檢調持續偵辦中；縣府教育處回應，一切依法配合偵辦。

    蘇澳國中為長者、新住民進修開辦夜間補校，6點半至9點半間共分4節課，每節課鐘點費378元，去年遭人檢舉，指控補校老師疑似未上課或提早下課，甚至沒學生、沒開課還簽領鐘點費，時間多達7年之久。

    檢調去年9月啟動調查，校長、主任等10多人遭約談後複訊，校長以證人身分出庭，最後連同其他嫌疑人無保請回，近期疑似掌握新事證，多名教師再度被調查站約談說明後請回，其中7人坦承未上足鐘點時數而領取費用，願意繳回溢領金額。

    據了解，涉案教師以現任學校老師居多，另有外聘講師、退休教師返校兼課等人，除溢領鐘點費，因學生數不足無法開課，還涉及偽造名冊，重複填寫學生名單使其能夠開課，溢領費用每人2萬至20多萬元不等，總金額破百萬元。

    宜蘭縣政府教育處代理處長陳金奇表示，去年底已掌握相關案情，校長第一時間也有回報說明，現階段將配合檢調偵辦進度，依法調查、毋枉毋縱。

