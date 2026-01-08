「仿賽之王」惹眼紅？70萬起跳大重機中招 車主心淌血報警討公道

大重機遭人惡意推倒。（民眾提供）

台中市北區傳出大型重機遭人惡意推倒事件，廖姓男子近日將心愛紅牌重型機車停放在美德街一處巷內，未料隔天取車時，竟發現重機倒臥地面，車頭右側與排氣管明顯刮傷，讓他心痛不已隨即報案提告，警方調閱監視器，發現有可疑男子刻意靠近機車，以身體推倒後迅速離開，已鎖定特定對象全力追查。

第二分局永興派出所今天指出，該案發生在4日下午3時30分左右，地點位於北區美德街68巷內，廖姓車主表示，當時車輛妥善停放，並未妨礙通行，隔天要牽車時才驚覺遭不明人士撞倒，造成車體受損，初估維修費用不低，決定提出毀損告訴。

警方獲報後隨即展開調查，逐一比對周邊監視器畫面，發現案發時一名背著背包、身穿運動服裝的男子在巷內徘徊，接近該輛大型重機後，疑似刻意以身體將車推倒，隨後若無其事離去，警方目前已掌握該名男子身分及其使用的交通工具，後續將通知到案說明，並依刑法毀損罪嫌，函請台中地檢署偵辦。

據了解，遭推倒的紅牌重機，因外型低「趴」、線條銳利，是車迷口中的「中量級仿賽之王」，該車款新車售價約70多萬元，在二手市場仍具高行情，也因外觀搶眼、價值不菲，停放路邊時格外醒目。

第二分局長鍾承志表示，民眾若不慎碰撞他人車輛造成損害，切勿逕自離去，否則恐涉刑責，另車主停車時亦應選擇光線明亮、有監視設備之處，以降低遭毀損風險，警方對於蓄意破壞他人財物行為，將秉持依法究辦、決不寬貸。

車頭右側與排氣管明顯刮傷。（民眾提供）

