冷到爆！彰化48小時88人急送醫 3人半夜、清晨心跳驟停

彰化48小時88人急送醫，其中3人半夜、清晨倒地無呼吸。（資料照）

冷氣團發威！彰化縣消防局統計，1月6日上午8點到今天（8日）清晨8點的48小時之間，全縣共有88人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有3名長輩送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報，且這3人OHCA時間都在深夜或清晨時分；醫師呼籲，冬天保暖非常重要，連日來清晨、晚間氣溫都相當低，尤以體感溫度動輒10度以下，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。

彰化縣在短短48小時內就有88件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有3人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這3人當中，年紀最大的是大村鄉75歲老翁，他於今天清晨6點多被家人發現心跳驟停，緊急送醫急救，另2人分別是員林與溪湖的74、73歲老翁，這2人也都在清晨與深夜時分心跳驟停送醫搶救。

請繼續往下閱讀...

消防局發現，這3人OHCA的時間都在深夜或清晨時分，也是氣溫相對較低的時候。氣溫下降，儘管無法確認這88人病因是否與天冷有關，但醫師提醒，接下來幾天白天、中午儘管氣溫稍微回升，但清晨與晚間體感溫度動輒10度以下，溫差相當大，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

彰化48小時88人急送醫，醫護人員相當忙碌。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法