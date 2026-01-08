為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    田中「庇護島之亂」擴大！ 議員稱可索賠 網友不認同

    2026/01/08 08:09 記者顏宏駿／彰化報導
    彰化田中鎮斗中路與中正路口的庇護島正拆除優化，但縣議員鄭俊雄臉書說，受傷民眾可獲國賠引熱議。（翻攝自鄭俊雄臉書）

    彰化縣田中鎮1處行人庇護島10天發生4起車禍，當地掀起「庇護島之亂」！彰化縣議員鄭俊雄昨在臉書表示，相關單位討論結果，擬將突出部分縮短，「受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠」。縣府尚未對此回應，但重視行人交通安全的百萬網紅Cheap大感不滿，他說，蓋了被撞，然後拆了再蓋，撞了賠錢，「我們政府還真有錢」。庇護島突出是為了強迫車輛大迴轉，保護斑馬線上的行人，「你不去教育駕駛，反過來讓切西瓜變得更順暢，到時候又可以怪A柱了」。解決不了三寶，就解決庇護島，「這議員真的專業」。

    鄭俊雄的臉書連續2篇文章關切田中鎮斗中路與中正路交叉口的安全庇護設施問題，他表示，因為安全島太凸出到路口，導致短短10天內「發生4件車禍與人員受傷」。經交通與施工相關單位與地方各界討論結果，將突出部分縮短，「受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠」。

    「民眾自撞庇護島可獲賠！」昨晚在網路發燒，是否能獲國賠，目前縣府並未正式回應，但對此庇護島的設計，網路炒翻天，有人認為，「馬路三寶」切西瓜，才是自撞主因，就算庇護島縮短，未來一樣會發生「擊落事件」；有網友說，庇護島是好事一樁，為什麼彰化縣經常出問題，是「彰化人難以教化嗎？」；但也有民眾肯定議員，關心此議題。

