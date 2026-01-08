台中水產行拿越南牡蠣假冒「東石鮮蚵」 涉詐欺、食安法起訴

台中一家水產行以越南進口牡蠣，假冒成是「東石去殼鮮蚵」販售，台中地檢署將呂姓負責人依詐欺、違反食品安全衛生管理法起訴。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

台中太平一家知名水產行呂姓負責人，因台灣牡蠣冬天產量少且價格較貴，竟從前年12月起向盤商訂購進口的越南牡蠣後，出貨至水產店，由不知情的員工在牡蠣上張貼「東石去殼鮮蚵」標籤，假冒是台灣貨販售，嘉義警方獲報去年3月到店裡購買1包「東石鮮蚵」，送至農業部水產試驗所鑑別，證實為境外牡蠣，經移送台中地檢署偵辦，近日偵結，依詐欺、違反食品安全衛生管理法等罪嫌將呂男起訴。

中檢調查指出，呂姓男子是台中一家水產店的經理，也是現場負責人，卻因台灣牡蠣於冬季產量減少，且體積較為瘦小，及台灣牡蠣市場價格高於越南牡蠣，從2024年12月起，向彭姓盤商訂購進口的越南牡蠣後，陸續出貨至水產店，由不知情的員工在牡蠣商品上張貼「東石去殼鮮蚵」標籤，並置於店內商品架上販售，讓不知情的消費者以為是嘉義東石的本土鮮蚵而購買。

嘉義警方獲報，去年3月13日前往店內購買「東石鮮蚵」1包，並送至農業部水產試驗所鑑別，鑑定結果證實為境外牡蠣，移請台中地檢署偵辦。

檢方將呂男通知到案，呂男坦承犯行，檢方並查出，呂男早從前年10月間就開始販售不實標記為台灣生產的產品，販售予不知情的消費者，並有臉書粉絲專業標記「東石鮮蚵」截圖照片，以及與進口越南牡蠣盤商對話紀錄，近日偵結，依詐欺、違反食品安全衛生管理法販賣假冒食品罪等罪嫌將呂男起訴。

