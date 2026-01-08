台中海線這路被當「板車停車場」 里長疾呼：晚上騎車超危險

拖板車停放龍井區中華路二段一帶。（龍井區里長提供）

台中海線龍井區中華路二段一帶，多名里長發現白天、晚上停留超過5台拖板車、貨運車，里長怒稱「儼然成為拖板車、貨運車停車場」，警方7日中午前往稽查，發現至少有5台拖板車駐留，通報車主儘速開走避免影響交通，當地龍泉里長黃聖龍說，晚上騎經沒看到警示燈，「板車車尾超危險的」。

龍井區中華路二段、中圳路口一帶，附近有貨運行為縱貫線南北通運中樞，龍井區里長聯誼會長張文慶發現，路口及路邊成為拖板車、貨運車停車場，整條中華路旁停滿板車，擔心學生、老人家夜間騎經會撞到車尾受傷，轄區烏日警分局趕往稽查，發現至少停有5台拖板車駐留。

請繼續往下閱讀...

龍泉里長黃聖龍說，板車公司就在附近，板車多沿中華路停放以便出勤，不過，鋼鐵車尾長又沒安裝警示燈，學生、老人家夜間騎過撞到，難免有法律民事甚至刑事責任，呼籲「（車尾）警示燈還是要亮一下」。

烏日警分局表示，中華路二段與中圳路口有多部板車違規置路旁，依道路交通管理處罰條例第82條相關規定，拖車、貨櫃或動力機械利用道路放置，將依法告發開處1200元以上罰鍰，呼籲駕駛切勿貪圖一時方便。

里長怒稱中華路「儼然成為拖板車、貨運車停車場」。（里長提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法