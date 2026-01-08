為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    年幼女兒忘了他還想改繼父姓 親爸當庭啜泣成全收養

    2026/01/08 06:12 記者王捷／台南報導
    女子離婚後帶著年幼女兒再婚，又聲請繼父收養女童改姓，台南地院裁定准許收養。（資料照）

    女子離婚後帶著年幼女兒再婚，又聲請繼父收養女童改姓，台南地院裁定准許收養。（資料照）

    一名女子帶著女兒與前夫離婚又另組家庭，女兒反喜歡跟繼父玩，女子因此聲請讓現任丈夫收養女兒並改姓，女兒法庭上直言對親生父親沒記憶，女子前夫當庭啜泣稱，雖然女兒忘了他，如果能對女兒好就好，台南地方法院因此裁定認可收養。

    裁定指出，女子與前夫離婚後，女兒的權利義務由前妻單獨行使負擔，前妻再婚後，現任丈夫主張自己對繼女視如己出，互動良好，因為擔心繼女日後疑惑姓氏不同產生芥蒂，所以由女子聲請透過收養建立法律上親子關係並改姓。

    女子前夫說，自己並非不關心女兒，女兒會返家與手足互動，手足也常與她玩線上遊戲，他也會問候女兒，只是離婚時未訂定會面方式，考量前妻已另組家庭，怕造成誤會才未要求固定探視，但仍希望在不打擾前提下維持互動並協商探視安排。

    法院調查時，女兒表示最喜歡跟繼父到處玩，知道開庭是為了改姓，也明白未來會成為繼父的女兒，但姊姊與哥哥仍是自己的手足。女子也說，會讓女兒與手足保持聯絡，安排相聚與同遊，讓孩子在兩邊家庭都能感受關心。

    聽到女兒忘了父親，女子前夫當庭啜泣，但說如果這樣對女兒最好，那就同意對方收養，也希望日後仍能保有相處連結。

    童心園協會訪視認為，繼父收入與支持系統穩定，親職參與積極，與繼女互動親密，認可收養有助身分認同與歸屬感。法院據此認定收養符合最佳利益並認可，女子前夫若希望維持最低限度連結，可透過家事服務中心與生母、繼父協商。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播