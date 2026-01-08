年幼女兒忘了他還想改繼父姓 親爸當庭啜泣成全收養

女子離婚後帶著年幼女兒再婚，又聲請繼父收養女童改姓，台南地院裁定准許收養。（資料照）

一名女子帶著女兒與前夫離婚又另組家庭，女兒反喜歡跟繼父玩，女子因此聲請讓現任丈夫收養女兒並改姓，女兒法庭上直言對親生父親沒記憶，女子前夫當庭啜泣稱，雖然女兒忘了他，如果能對女兒好就好，台南地方法院因此裁定認可收養。

裁定指出，女子與前夫離婚後，女兒的權利義務由前妻單獨行使負擔，前妻再婚後，現任丈夫主張自己對繼女視如己出，互動良好，因為擔心繼女日後疑惑姓氏不同產生芥蒂，所以由女子聲請透過收養建立法律上親子關係並改姓。

女子前夫說，自己並非不關心女兒，女兒會返家與手足互動，手足也常與她玩線上遊戲，他也會問候女兒，只是離婚時未訂定會面方式，考量前妻已另組家庭，怕造成誤會才未要求固定探視，但仍希望在不打擾前提下維持互動並協商探視安排。

法院調查時，女兒表示最喜歡跟繼父到處玩，知道開庭是為了改姓，也明白未來會成為繼父的女兒，但姊姊與哥哥仍是自己的手足。女子也說，會讓女兒與手足保持聯絡，安排相聚與同遊，讓孩子在兩邊家庭都能感受關心。

聽到女兒忘了父親，女子前夫當庭啜泣，但說如果這樣對女兒最好，那就同意對方收養，也希望日後仍能保有相處連結。

童心園協會訪視認為，繼父收入與支持系統穩定，親職參與積極，與繼女互動親密，認可收養有助身分認同與歸屬感。法院據此認定收養符合最佳利益並認可，女子前夫若希望維持最低限度連結，可透過家事服務中心與生母、繼父協商。

