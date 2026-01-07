和議員搶女人恐嚇勒索千萬 前警官莊武能二審開庭落淚

前警官莊武能涉不正當關係，還對介入婚外女友的感情的議員「開玩笑」，被免職。（資料照）

前台南市警局秘書室主任莊武能，因婚外情糾紛，被控用LINE傳訊勒索新竹縣一名張姓議員千萬元，被警方開槍逮捕，新竹檢方依恐嚇取財、妨害公務罪起訴，新竹地院最後僅依妨害自由的強制罪，判決可易科罰金的6月徒刑。莊提起上訴，高等法院日前辯論終結，莊武能在開庭時還一度落淚，更稱過去的獎金、獎勵都可以不要，但強調自己並非不重視名譽的人，希望爭取無罪。

莊員2022年耶誕節後被控不滿張姓議員介入他跟高姓婚外女友的感情，連續3天用高女、「某甲」2個身分向張男勒索1000萬元洩憤，遭警方逮捕時，還被控衝撞員警。莊員出庭時主張，他只是要整張男，並非真的要錢；而橫山警方的盤查作為明顯不當，猶如黑衣人要押人。

請繼續往下閱讀...

新竹地院認為，莊男多次傳訊要脅張男，放話要爆料張男跟高女的婚外情，以及張男為高女圖利她任職的度假村等，但又直接表示不用給錢，顯見莊的用意只是為使張男疲於奔波、寢食難安，並非真的恐嚇取財。但莊身為高階警職人員，遇到感情糾紛卻不知理性、和平處理，以脅迫手段逼被害人，犯後又未真心悔悟，依強制罪論處有期徒刑6月。

高等法院日前審理此案，莊武能否認犯強制罪，更說自己當時失去分寸，為此深感羞愧、自責，很後悔做出幼稚失當的事情，他也主張當時一直叫張姓議員不要給錢，並非真的是要錢，講到激動之處他還一度哽咽，強調自己並非是不重視名譽的人。法官最後諭知2月10日宣判。

另外，莊武能因涉此案遭免職，他不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院認為刑案尚未定讞，相關事實密切關聯，以行政訴訟法規定，裁定暫停行政訴訟程序，待莊武能的刑事判決確定再行審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法