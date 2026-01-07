帶動消夜商圈 台南營業30年「柏青哥」被警扳倒

位於台南蛋黃區、佔地百坪的三角窗，就是這次警方搜索的小鋼珠店。（記者王捷攝）

台南營業約30年、佔地百坪的小鋼珠店，終被警方扳倒。該店曾一位難求，讓當地消夜市場聚集，有角頭吃消夜違停被店家圍事驅趕，整間店遭小弟砸爛，警方一度顏面掃地，今凌晨到店內搜索，帶回40多人並查扣百餘機台。

昨深夜警方動員刑警大隊、霹靂小組等多個單位行動，由主任檢察官帶隊搜索，現場帶回員工與賭客共40多人，還有涉嫌將籌碼換成現金的檳榔攤主，被警方列為重點逮捕對象；直到今天下午，警方再拆100多機台，帶走機台IC板與相關證物，查扣證物將併卷送驗，全案由院檢續行偵辦。

據了解，該家小鋼珠店開業已久，鼎盛時期一位難求，整晚鋼珠掉落聲不斷，因佔地百坪、深夜仍有人進出，吸引攤商到附近，帶動周邊消夜市場，以沙茶蛋餅聞名的名店「豆奶宗」就在附近，部分賭客入場或離場會順道消費。

常客指出，不曉得小鋼珠店有沒有賭博，但後來附近的小吃攤越來越多，甚至在小鋼珠店前違停，快20年前有位台南角頭要請小弟吃「豆奶宗」，違停被小鋼珠店的圍事驅趕，角頭為討回面子，當場找小弟一口氣砸壞店內上百台小鋼珠，讓警方顏面掃地。

多年來小鋼珠店投訴案不少，但警方卻一直缺乏賭博證據，直到近期，不知是否換經營者，警方才突破換現金的模式，並報請檢方指揮，一次逮捕40多人，台南名媛界的名律師在案發後到場，該律師是否為店家的法律顧問？案件是否還有其他細節？警方表示，因偵查不公開，無法對外說明，但將以賭博罪將移送，同時將針對小鋼珠店附近的違規停車問題加強取締。

