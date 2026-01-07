衝麥當勞收贓款辯「尿急」 法官：12分鐘急2次？

王男收水取走麥當勞男廁24萬5000元辯尿急，台南高分院忍為12分鐘急2次，不符合生理需求，駁回上訴維持2年6月刑期。（記者王捷攝）

王姓收水手拿走李姓車手放在麥當勞廁所的24萬多贓款，卻辯稱自己是「尿急」進入麥當勞男廁，高等法院台南分院認為，他在12分鐘內「尿急」2次，難認定是解決生理需求，駁回上訴，維持有期徒刑2年6月。

詐欺集團在2023年8月起，透過投資詐騙，騙被害人跟李姓車手面交25萬，李男拿到贓款後，隨後轉往附近麥當勞，從中抽走5000元報酬後，將剩餘24萬5000元放置在男廁內離去。檢方主張，王男則負責收水，向車手收取款項後上繳詐欺集團，以製造金流斷點。

王男否認犯行，主張自己是到麥當勞買薯條並上廁所，台南高分院檢視一審勘驗的監視器時間軸指出，王男第1次進廁所，12秒後離開。約12分鐘後，在李姓車手離開麥當勞後，又第2次進廁所，在38秒後又離開。

法院認為，若真因尿急，王男已在進店後不久進過廁所，難以合理說明為何在短短12分鐘內又再次尿急，且第2次進出時間極短，不符一般如廁情形。加上王男第2次進廁所的時點，正好落在車手放置款項並離去後，且在無其他第三人先行進入廁所的狀況下立刻跟進廁所。

不過王男又稱，他第二次去廁所，是為了丟垃圾，不過法院認為，店內明顯處設有垃圾桶，王男沒必要進男廁丟垃圾，說法難以採信。合議庭因此維持一審見解，認定王男成立參與犯罪組織、3人以上共同詐欺取財及洗錢等罪名，並以想像競合從一重罪處斷，判處有期徒刑2年6月，上訴駁回。

