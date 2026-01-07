親人代墊喪葬費求償62萬元 法官「1理由」大砍手尾錢剩2萬

親人代墊喪葬費求償，法官大砍手尾錢剩2萬元。（示意圖，歐新社）

彰化縣一名陳姓老翁過世，他的兒子是唯一的繼承人，面對62萬餘元的喪葬費及醫療費卻不聞不問，一名親人陳男看不下去，親自扛下所有費用，陳男逐項列出費用，向法院提出民事賠償，法官大致認可喪葬所需費用，但手尾錢從原本的12萬元砍到剩2萬元，最後判決長子應償還陳男41萬8424元。

陳男提出索償的款項，分別有醫療費、遺體接運、棺木、靈堂布置、火化規費、塔位購買、骨灰罈、金紙、告別式廳租金、遊覽車、餐飲費共43萬元，這些都有收據，但手尾錢12萬元、端斗紅包2萬、封釘紅包2萬、家祭紅包2萬4000元、火化車紅包6800元均無收據。

陳男認為，上述費用都是處理死者後事所必需的「繼承費用」，理應從遺產中支出。如今遺產由長子繼承，他卻置身事外，已構成「不當得利」，理應返還他62萬餘元。

審理時陳男並未出庭。法官逐一審視陳男提出的19項費用收據與清單。對於有正式收據的醫療費用及大部分喪葬項目（如禮儀社、棺木、塔位、火化規費等等），法官認為均屬必要支出，予以採認。對於部分缺乏單據或性質特殊的項目，餐飲費因非喪禮結束後的「圓滿桌」，「家祭紅包」及「火化車紅包」應已包含在禮儀社服務費中，認為非必要，予以刪除。

另外喪葬習俗中的紅包，「端斗紅包」與「封釘紅包」被認為是治喪習俗的一部分，但金額各酌減為1200元。法官考量死者生前為一般工人，名下財產價值約65萬元，年收入不高，「手尾錢」2萬元為限，而非原告主張的12萬元。因此裁定長子須於遺產範圍內償還41.8萬，其餘超過此金額的請求，則予以駁回。

