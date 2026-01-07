為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    虎頭蜂寒冬也凶猛？苗栗頭屋螫傷家族4人 男遭螫20多下意識不清

    2026/01/07 18:54 記者彭健禮／苗栗報導
    61歲胡男身上20多處螫傷，有過敏反應，意識不清，呼吸困難，送醫急救。（圖由消防提供）

    強烈大陸冷氣團來襲，苗栗縣頭屋鄉今（7）日上午仍發生虎頭蜂螫人事件，胡姓家族4人遭攻擊，其中，61歲胡男身上20多處螫傷，有過敏反應，意識不清，呼吸困難，送醫急救。

    苗栗縣政府消防局說，今天上午9點33分左右獲報，頭屋鄉象山村濫坑地區有民眾遭蜂螫，派遣頭屋分隊人車趕往救援。

    消防救護人員到場發現，61歲胡男身上20多處螫傷，有過敏現象，意識不清。現場還有殘蜂飛舞，救護人員先將胡男緊急拖出草叢，人力搬運抬上救護車。

    報案人是胡男33歲兒子，他說，父親在田間工作，突然被蜂群攻擊呼救，他和母親、伯父趕往救援。3人經救護人員檢視，手部、大腿及頭部也有遭蜂螫，一併送醫救治。

    消防救護人員依據胡男兒子描述，疑似為虎頭蜂。消防局第一大隊提醒，民眾於山區、田間或草叢作業時，應提高警覺，避免驚擾蜂群；若不慎遭蜂螫傷，尤其出現呼吸困難、意識改變等過敏反應時，應立即撥打119請求協助，以免延誤治療時機。

    消防救護人員依據胡男兒子描述，疑似為虎頭蜂。（消防提供）

