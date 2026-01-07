26檢察官角逐檢察長 正式報名名單出爐

法務部。（資料照）

法務部日前公告遴選檢察長預定期程，預估將有4至6名檢察長職缺；法務部檢察官人事審議委員會9名票選檢審委員從去年12月23日起至今年1月7日，受理檢察長候選人的報名及推薦，今上午公布20位報名候選人名單，截至下午5點半為止，另有6人報名，這次總共有26名檢察官報名角逐檢察長。

9位票選檢審委員聯合公告指出，票選委員將從這26人名單中，推薦至檢審會審議，最後由法務部長圈選。缺額數尚待部長公布確認。

9位票選檢審委員說，檢審委員即日起至1月22日（週四）中午12時止，向全國檢察官及各界蒐集意見，亦將邀請候選人於1月16日（週五）至法務部舉辦見面說明會，進行交流或提問，訂於1月22日（週四）下午14時召開會前會討論入圍名單。

票選檢審委員指出，檢審會正式會議將於1月23日（週五）上午召開，歡迎各界於此段期間，以電子郵件或LINE等方式，具體推薦或提供意見予任一票選檢審委員。各界意見僅供票選檢審委員內部討論參考，均不予公開；未具名致無法查證者，將不納入討論。

檢審會則將於1月23日提出擬任檢察長職缺數2倍的建議人選供法務部長鄭銘謙圈選；同年2月6日再公布部長遴任的人選，並徵詢檢審會意見。

名單（依司法官期別）：

洪信旭 法務部保護司司長（33）

吳祚延 法務部行政執行署台中分署分署長（33）

洪家原 法務部法制司司長（34）

戴東麗 台北地檢署檢察官（34）

洪景明 宜蘭地檢署檢察官（35）

林宏松 司法院政風處處長（38）

簡美慧 法務部檢察司副司長（38）

林秀敏 法務部保護司副司長（38）

吳怡明 最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長（38）

林漢強 法務部廉政署副署長（38）

邱智宏 士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長（38）

鄧 媛 台北地檢署檢察官兼廉政署北調組組長（38）

陳淑雲 高等檢察署檢察官（38）

張紜瑋 高等檢察署檢察官（38）

郭靜文 台中高分檢檢察官（38）

黃立維 法務部行政執行署新北分署分署長（39）

趙燕利 高等檢察署檢察官（39）

白忠志 高等檢察署檢察官（39）

陳玉華 高等檢察署檢察官（39）

黃裕峯 台中地檢署檢察官（39）

陳舒怡 高等檢察署檢察官（40）

黃正雄 高等檢察署檢察官（40）

黃彥琿 新北地檢署檢察官（40）

王鑫健 台北地檢署檢察官（41）

劉俊杰 台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長（41）

葉建成 台中高分檢檢察官（42）

