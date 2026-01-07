蔣萬安前幕僚涉送中製快篩賄選 邱瑞蓮辯稱「兩岸同胞贊助」

台北市長蔣萬安於2022年參選市長時的內湖後援會總幹事邱瑞蓮。（圖取自「清白里邱瑞蓮」臉書）

台北市長蔣萬安於2022年參選市長時的內湖後援會總幹事邱瑞蓮，參選內湖區清白里長雖以474票落選，但檢調查出她以發送中國製快篩試劑方式賄選；士林地院去年5月依違反公職人員選罷法、醫療器材管理法等罪，將邱瑞蓮夫妻判處3年8月徒刑，褫奪公權4年。高等法院今開庭審理，邱瑞蓮激動喊冤，強調自己無罪，但法官當庭唸出邱感謝「兩岸同胞」的訊息；邱則稱，受到贊助才會感謝。

以人頭閃避規定違法輸入中製快篩

檢調偵辦發現，邱瑞蓮於2022年5月和丈夫陳文中透過60名人頭輸入中國製快篩試劑，每人各100劑、共6000劑，以規避衛福部食藥署「進口中國製快篩試劑超過100劑應申請專案核准」規定，於6、7月間發送給里民。士林地檢署認為，快篩試劑來自中國福建省平潭綜合實驗區台灣事務工作部（台工部）的無償資助，因此起訴罪名還包括反滲透法。

士院審理後認為，邱瑞蓮的快篩試劑，是透過當地台商協會向廈門一間公司購入，受到中資無償資助的證據不足，此部分判無罪，不過送免費試劑已構成賄選罪，利用人頭化整為零輸入試劑亦屬違法，依選舉賄賂罪判3年4月、擅輸醫材罪判7月，合併執行3年8月徒刑、褫奪公權4年。

被告激動喊冤 強調當時未參選里長

檢方針對滲透法無罪的部分提起上訴，邱瑞蓮夫妻則主張無罪、提起上訴。高院今開庭審理，邱瑞蓮為此激動喊冤，強調不同意判決指她用人頭方式購買快篩試劑，她只是詢問同事有無需要、幫忙辦手續，用他們自己的名義購買，只是有和他們說，若用不完可以捐出來，而他們大多都是自用，用不完則捐出，且當時她還沒有要選里長。

邱瑞蓮也說，快篩試劑並沒和人收錢，而是由中國福建平潭台商協會贊助；法官問，為何對方願意無償贊助？邱瑞蓮則稱，當時疫情期間，只要申請就會有贊助，她看其他人也有拿到。

法官質疑「感謝兩岸同胞」訊息

不過法官當庭唸出邱瑞蓮感謝「兩岸同胞」的訊息，反問為何要感謝，寫其中還有疑似為中國幹部的人；邱則稱，不知道對方是中國人，但因受到贊助才會感謝。

律師李永然表示，邱瑞蓮的先生陳文中是社區中十分熱心的人，當時台灣疫情嚴重，他把剩餘的快篩試劑發放給社區居民，且當時邱瑞蓮尚未選里長，決定選里長時是2022年8月29日，在此情況下無賄選的意思；另外，反滲透法有一定的構成要件，一審也認定不構成，台商協會都是台灣人，站在關心同胞的立場提供快篩試劑。

律師沈曉政指出，邱瑞蓮夫妻捐贈的區域不限於選舉的清白里，顯見不是為了選舉，發放的快篩試劑也無任何文宣。

被告稱做保險業務盼解除限制出境

檢察官引用最高法院之判決指出，行賄時尚未登記參選，但日後實際登記參選仍可構成投票行賄罪。律師羅永安則表示，所引用之判決與本件事實不同，本件要證明的是邱瑞蓮輸入與交付快篩並無對價關係。

另外，邱瑞蓮夫妻遭限制出海出境到本月18日；檢方表示，本案尚在審理，為求審理順利，故請延長限制出境出海。邱瑞蓮夫妻則主張自己是保險業務，需靠保險公司業績，公司定期舉辦海外高峰會，因無法參加導致業績一落千丈，盼能解除限制出境。法官諭知，4月2日傳喚證人作證，至於限制出境的部分，將以書面通知。

