元旦龍洞釣魚遭浪捲 貢寮礁石尋獲浮屍 繼子憑「耳環」認出義父

台2線90公里新北市貢寮區礁石岸邊漂進1具男性浮屍。新北市瑞芳警分局警方通知陽的親屬前來指認，確認該具遺體就是失聯6日的陽男；警方將報請檢察官相驗釐清死因。（記者林嘉東翻攝）

台2線90公里新北市貢寮區礁石岸邊，今（7日）下午有民眾發現1具男性浮屍。海巡署第二巡防區官兵與警方獲報趕抵，懷疑為1日在龍洞一支磯釣場被大浪捲走的越南籍陽姓男子，經通知陽的親屬前來指認，確認該具遺體就是失聯6日的陽男；警方將報請檢察官相驗釐清死因。

新北市瑞芳警分局今天下午2時許獲報，台2線90公里（和美派出所附近）前方岸際礁石處，發現1具浮屍；和美派出所警員趕抵時，海巡署第二巡防區第二機動巡邏站官兵也趕來，警方與海巡官兵協助將浮屍，搬離礁岩區；警方初判可能是元旦在龍洞一支磯釣場釣魚時，被浪捲走的43歲越南籍陽姓男子，通知陽的家屬前來確認遺體身分。

陽男的繼子傍晚5時許前來指認；據指出，該具遺體已浮腫難以辨識五官，陽的繼子從遺體的耳朵上的耳環，確認就是失聯6天的陽男無誤。警方將報請檢察官相驗遺體，釐清死因。

