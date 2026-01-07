攜手犯保協會照顧重傷害馨生人 全聯加碼捐贈千萬

全聯實業董事長林敏雄（右）加碼捐贈1千萬給犯保協會，幫助馨生人。（記者吳昇儒攝）

犯罪被害人因案受創，可能需要長期復健、治療或醫療輔具協助，常常成為新生家庭的負擔。犯罪被害人權益保障法上路後，提供重傷被害人所需的照顧與輔具設備，經費不足部分則仰賴民間企業捐贈。全聯實業公司除了長期提供資助外，更在今天舉辦的重傷犯罪被害人輔具及復能服務補助計畫成果發表會上，加碼捐贈1千萬元。

犯罪被害人保護協會指出，2025年與全聯實業推動「全馨照顧、聯結希望」合作計畫，完善重傷被害人的照顧。計畫執行期間，共補助24名重傷被害人，金額達142萬餘元，提供20類輔具及照顧設備，包含義肢、輪椅、氣墊床、復健及牽引設備、氧氣製造機、抽痰機、居家無障礙設施等。

今年擴大補助範圍，納入「專業人員評估費用」及「居家復能服務費用」補助，透過專業人員協助了解需求，幫助提升身體功能、延緩退化，實質減輕家庭經濟負擔，提升生活品質與自立能力。

法務部長鄭銘謙說，「全馨照顧、聯結希望」合作計畫推動以來，幫助24名重傷犯罪被害人，代表4個家庭重新獲得希望的起點；即時、彈性的資源挹注，讓重傷被害人能在關鍵的復健階段，取得最合適的輔具與照顧支持，不僅減輕家庭沉重的經濟壓力，也有效提升被害人的復原成效與生活品質。

此次，全聯實業再度捐贈1千萬元，為該計畫注入新的能量，象徵這份關懷並非短暫，而是長期而穩定的承諾。未來，法務部將持續督導犯保協會，善用這筆資源，依重傷被害人不同復原階段的實際需求，提供更精準、多元的輔具與照顧補助。

全聯實業董事長林敏雄說，自己認為企業不只是做生意，更要在社會需要的時候站出來，此次和犯保協會一起推動計畫，看到很多重傷被害人家庭，在漫長的復原過程中，真的需要有人陪、有人撐，所以今年加碼捐出1千萬元，希望把資源用在最需要的地方，讓輔具、復健器材及無障礙設施能夠幫上忙，也讓這些家庭知道，他們不是孤單的。

