潘孟安接見推展犯罪被害人保護有功人士 肯定柔性司法與助人典範

總統府潘秘書長孟安接見法務部「114年度推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體代表」。（法務部提供）

為表彰公私部門參與被害人保護工作的貢獻，法務部長鄭銘謙、財團法人犯罪被害人保護協會董事長張斗輝與法務部保護司副司長林秀敏，今下午陪同獲選法務部「114年度推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體代表」至總統府，由總統府潘秘書長孟安代表接見。

潘孟安致詞時指出，行政團隊將透過《犯罪被害人權益保障法》的落實，投入更多的人力、資源，持續優化制度設計，提升保護服務的可近性與即時性，並強化跨部會協作，讓犯罪被害人權益保障成為每一位國民在脆弱時刻都能真實感受到的國家力量，讓司法正義的光芒照亮每一個角落。

鄭銘謙今日下午3時許先在法務部會見獲獎人，感謝獲獎人的辛勞奉獻，讓不幸遭逢意外的被害人得以在第一時間獲得支持，不致因無人協助而感到徬徨無助，甚至很多犯保協會志工原本即是被害人，透過自身經歷鼓勵、支持其他被害人重拾信心，令人敬佩，也希望更多人效法這樣的助人典範，將司法保護的力量傳承下去。

114年度法務部表揚推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體分別是律師林帥孝、吳碧娟、諮商心理師楊淑珠、書記官左婉媛、保護志工郭楨鴻、徐開國、蔡文芝及徐憶榕、醫師劉英國、警員姚家興、台灣大學醫學院附設醫院雲林分院雲嘉嘉兒少保護區域醫療整合中心、警員郭有軒、陳淑華及張雅惠、諮商心理師陳劭旻、新北地檢署國民法官法專組、橋頭地檢署修復式司法執行小組、檢察事務官蔡毓玲等18位。

法務部表示，這些獲獎者均是多年來在司法、警政、醫療、社會工作體系中，長期在第一線實務現場接觸、服務犯罪被害人及其家屬的工作夥伴且著有績效。

法務部表示，將持續深化被害人保護制度，攜手各界夥伴，讓守護成為國家的日常，共同打造更安全、更溫暖、更有韌性的公義社會。

