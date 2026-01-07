鄭亦麟涉收賄198萬300萬交保 檢聲請撤銷被法院駁回確定

前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟。（資料照）

經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌收受東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子賄賂198萬元，向台電施壓爭取饋電容量，鄭另有601萬餘不明財產，台北地檢署上月26日偵結起訴，台北地院受命法官接押後，裁定鄭亦麟3人各200萬元至300萬元交保，北檢提出抗告；北院承審合議庭認為案件已由法院審理，檢方的抗告性質應屬聲請撤銷交保處分，經審酌後認為受命法官的裁定沒有違誤，駁回檢方聲請，3人確定交保。

全案依違背職務收賄罪、財產來源不明罪、洗錢等罪起訴6人，偵查期間鄭亦麟與陳健盛父子等3人羈押禁見，法官接押後諭知鄭300萬元、陳父子各200萬元交保，皆限制住居、出境、出海8個月，鄭另須接受個案手機科技監控8個月。

請繼續往下閱讀...

北檢不服，認為本案有眾多證人，偵查中證人尚未經交互詰問，鄭男3人均有資力，能在國外生活能力，仍有逃亡、串證之虞，對鄭男3人交保停押裁定，上月31日提起抗告。

案經北院合議庭審理，認為受命法官諭知的具保處分，與合議庭的具保裁定之間，只是決定主體的不同，效力對當事人的影響沒有不同。就程序而言，檢察官是本案訴訟當事人，可提出準抗告，檢方不服受命法官的具保處分，書狀雖誤為抗告，但依刑事訴訟法規定，應屬聲請撤銷原交保處分。

就實體而言，合議庭認為，受命法官審酌卷證後，認為鄭亦麟3人犯罪嫌疑雖重大，有羈押原因但無羈押必要，於是對3人作成具保等替代羈押處分，裁定內容已詳細敘明相當理由，未違反比例原則或濫用裁量權，合議庭自應予以維持，因此駁回檢方聲請。不得抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法