寒冬送暖+全方位安全健檢 圳頂消防隊助弱勢家庭過好年

消防局圳頂分隊與里辦公室合作，針對弱勢家庭展開寒冬送暖活動。（圖由消防局提供）

大陸冷氣團來襲，大溪地區出現攝氏10低溫，消防局第四大隊圳頂分隊於今日起展開「寒冬送暖」活動，針對轄內的低收入戶及獨居老人進行訪視，隊員們不僅送上生活物資，更由消防隊員發揮專業，為長者家中進行全方位的「安全健檢」，包含熱水器位置、電線線路、火災警報器等，希望弱勢家庭能夠平安過好年。

圳頂分隊小隊長陳彥志表示，日常勤務常常接觸到需要幫助弱勢的家庭，因此農曆過年前都會與里辦公室一起籌措物資，包括棉被、衛生紙及柴米油鹽等必需民生用品，希望過個好年；此外隊員們也會發揮專業進行安全檢查，例如延長線使用是否適當，室內用熱水器是否有強排設施等，並加強「一氧化碳中毒預防」及「用火用電安全宣導」，讓弱勢家庭建立安全意識。

瑞源里里長江朝陽表示，社區內仍有不少弱勢家庭與長輩在寒冬中缺乏生活物資，且老舊住宅的安全隱憂也令人擔心，好在圳頂分隊於農曆年節前主動聯繫，希望透過消防專業的介入，讓關懷活動不只是發放物資，更能帶給里民一個安全的居住環境。

消防局圳頂分隊寒冬送暖活動，也提供用電、瓦斯的安全宣導及檢查。（圖由消防局提供）

