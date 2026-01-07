監守自盜、複製私密影像 士檢書記官數罪併罰判5年

士林地檢署書記官林顥倫任職贓物庫期間涉嫌監守自盜、侵占應銷燬證物案，士林地方法院審理後，依貪污治罪條例之侵占公用財物罪，判處4年徒刑、褫奪公權4年，全案可再上訴。（資料照）

士林地檢署書記官林顥倫偷拍女同事，目前已判刑3年6月入獄，其任職贓物庫期間涉嫌監守自盜、侵占應銷燬證物一案，士林地方法院審理後於今上午11時宣判，認為林多次利用職務之便、竊取應報廢之扣押物，行為已構成貪污治罪條例之侵占公用財物罪，判處4年徒刑、褫奪公權4年，全案可再上訴。

起訴書指出，林男自2021年3月起擔任士檢贓物庫書記官，負責保管及銷燬刑案扣押物，理應恪遵職責、確保證物流向與處理程序合法無虞，卻屢次濫用職務權限，擅自侵占原應銷燬之證物，包括手機、筆電及針孔攝影機等物品。

檢方調查，林男除侵占實體證物外，還曾未經授權，擅自取出妨害秘密案件中的記憶卡與偷拍影像檔案，任意複製留存，使原本已受侵害的被害人隱私權再次遭受損害，犯罪手段與後果均非輕微。

檢方痛斥，林男身為司法機關人員，明知證物管理制度之重要性，卻反覆實施侵占行為，顯見法治觀念薄弱，且其行為不僅涉及財產法益，更動搖人民對司法體系公正與廉潔的信任，難認有從輕量刑或宣告緩刑的理由。

去年11月開庭時，林男辯稱罹患「窺視症」，因衝動控制障礙才會犯罪，並稱已接受治療、衝動消失，對行為深感懊悔。辯護人則主張，林男的行為應屬侵占非公有財物罪，且犯罪所得低於5萬元，又已自白並繳回贓物，請求法院酌情減刑3次，並給予緩刑機會。

法官另就3次無故取得公務電腦或相關設備電磁紀錄罪部分，各判處有期徒刑8月，數罪併罰後，合併應執行有期徒刑5年。

此外，林男涉及長期偷拍女同事與民眾部分，先前已另案依妨害秘密罪判處3年6月徒刑，目前正在服刑中。

