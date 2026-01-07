新北警連續查獲兩起毒駕 搜出喪屍菸彈

新北市警三重分局攔查逆向機車，查獲駕駛劉嫌及乘客曾嫌都持有依託咪酯喪屍毒菸彈，劉嫌也毒駕，被警方以法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警三重、海山分局員警寒夜巡邏，三重警方攔獲逆向的劉姓騎士與乘客曾嫌，在兩人身上都查獲依托咪酯喪屍毒菸彈，警方對劉嫌毒測，呈現陽性反應，將兩人送辦；無獨有偶，海山警分局員警深夜攔查闖紅燈、講手機張嫌，張嫌拒停，警方在板橋攔截圍捕查獲，發現張嫌毒駕，除依公共危險送辦，更對張嫌祭出22張13萬餘元罰單。

三重警分局員警6日深夜11點左右頂寒風巡邏，發現一輛公共機車逆向行駛，員警緊跟待機攔查，於三重區五華街、自強路口攔停，在騎士劉嫌與乘客曾嫌身上都起出依托咪酯喪屍毒菸彈，依現行犯當場逮捕；機車騎士劉嫌經唾液檢測呈毒品陽性反應，全案訊後依毒品條例，將兩人送辦。

無獨有偶，6日深夜11點同一時段，板橋區海山警分局員警巡邏時，發現張男騎機車闖紅燈，上前攔查，但張男拒絕停車受檢逃逸，警方一路尾隨待機，通報攔截圍捕，在縣民大道與新站路口攔停張男，並依現行犯逮捕，對張嫌施以毒品唾液快篩呈陽性反應，訊後依公共危險、毒品條例罪嫌送辦；針對張男違規行為，也依違反道路交通管理處罰條例告發22張罰單，開罰13萬1300元。

海山警分局攔查逆向張嫌，查獲他毒駕，更因拒檢沿路違規，祭出22張、13餘萬元罰單。（記者吳仁捷翻攝）

