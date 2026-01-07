「葡萄很甜」原來是賣海洛因 檳榔攤闆娘賺6千被判17年徒刑

檳榔攤老闆娘賣海洛因，被判17徒刑。（資料照）

彰化縣一間檳榔攤「掛羊頭賣狗肉」，經營者李女2次販賣一級毒品海洛因給客人，毒品不到0.2公克，總價才6000元，李女被逮後矢口否認販毒，但客人指證歷歷，她因觸犯判處販賣毒品罪2次各被判16年，合併應執行17年徒刑。

根據判決書，被告以「檳榔攤」為掩護，現金交易方式販賣給證人王男及施男。2022年12月3日，李女在檳榔攤以2000元價格販賣約0.23公克海洛因給施男及王男，2023年1月22日李女再以4000元價格販約0.46公克海洛因給施男，雙方一手交錢一手交貨。

請繼續往下閱讀...

王男證稱，他和李女2022年12月間用Line連絡時以「月亮」、「李X」稱呼她，李女回訊說「我昨天帶回來的比之前好很多」、「葡萄很甜喔」、「你在之前那個涼亭等我」，王男回「麻煩水果要幫我準備一下」等暗語連絡。

李女警詢一度承認交付毒品，但辯稱無償提供，審理時又全盤否認。

法官認為，被告證述矛盾，但證人對於購買的數量和金額、過程證述相當相楚，再佐以通話紀錄、電話照片，可以證明所言可信。考量被告有毒品前科，仍販賣，危害社會，犯後又否認，因此判處17年徒刑。（15:34更新）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法