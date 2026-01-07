為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    水鹿撞轎車噴飛翻滾數圈後「肇逃」 駕駛報平安「我撞到鹿」

    2026/01/07 14:48 記者湯世名／彰化報導
    轎車與水鹿碰撞車頭毀損，駕駛頗為無奈。（警方提供）

    轎車與水鹿碰撞車頭毀損，駕駛頗為無奈。（警方提供）

    神獸降臨！一輛轎車昨天（6日）行經彰化市省道台74甲線東外環道時，路邊突然衝出一頭身型巨大的水鹿，轎車閃避不及當場撞上，水鹿當場噴飛騰空翻滾數圈後倒地，竟隨即起身「肇逃」，轎車車頭嚴重受損，所幸人員安然無恙，轎車駕駛打電話報平安無奈說「我撞到鹿」，後方車輛駕駛目擊直呼「驚險」。

    有民眾行車紀錄器拍下昨天驚險一幕，昨天中午12點多，一輛轎車行經彰化市東外環道北上車道時，突然從對向車道衝出一隻水鹿，直接撞擊到轎車車頭，水鹿騰空翻滾後倒地，竟奇蹟似地爬起後緩步走入林中，後方車輛紛紛停車，駕駛都目睹這驚險一幕。

    彰化警分局據報派員到場，發現與水鹿發生撞擊的轎車車頭毀損，所幸人員安然無恙，駕駛打電話向親友報平安時無奈說「我撞到鹿」；警方研判「兇手」疑為野生水鹿，駕駛也只能自認倒楣花錢修車。

    去年1月間就曾發生轎車行經東外環道南下車道時，也是從路邊竄出一頭水鹿，轎車閃避不及當場撞上，水鹿整個噴飛到擋風玻璃上，女駕駛與乘客驚嚇尖叫連喊「阿彌陀佛」，水鹿左腿撞傷跛腳逃回樹林，轎車車頭與車門毀損，所幸人員安然無恙。

    地方民眾就說，八卦山周邊野生水鹿數量增加，頻繁下山與人車接觸，近年來頻傳水鹿與車輛碰撞的「鹿殺」意外，還曾有水鹿半夜闖入市區在彰南路出沒，極容易與車輛發生撞擊事故，值得相關單位重視。

    轎車與水鹿碰撞後受損，車頭還夾著鹿毛。（警方提供）

    轎車與水鹿碰撞後受損，車頭還夾著鹿毛。（警方提供）

    水鹿與車輛撞擊後噴飛翻滾。（民眾提供）

    水鹿與車輛撞擊後噴飛翻滾。（民眾提供）

    圖
    圖 圖
