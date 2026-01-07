基隆院檢新年新氣象 門面換裝升級「暖」民心

基隆地院斥資百餘萬打造的新門面「大廳入口風除室」，今天正式啟用。新設施不僅擋住了基隆強勁的東北季風，更有感提升室內恆溫效果，讓不少今早前往洽公的市民直呼：「司法機關變溫暖了！」（記者林嘉東攝）

新年新氣象，基隆地院斥資百餘萬打造的新門面「大廳入口風除室」，今（7）日正式啟用。基隆市冬天經常是陰雨綿綿，冷風颼颼，新設施不僅擋住了強勁的東北季風，更有感提升室內恆溫效果，讓不少今早前往洽公的市民直呼：「法院變溫暖了！」

位於基隆市信義區的基隆司法大廈，由基隆地院與地檢署合署辦公。由於舊有大門設計直通戶外，每逢冬天東北季風南下，冷風便長驅直入，不僅在大廳執勤的法警與保全首當其衝，連洽公民眾也凍得瑟瑟發抖。

基隆地院為了優化便民環境，由前任院長陳雅玲規劃，在基隆司法大廈入口處設置「風除室玄關門禁空間工程」，總工程費用約162萬元，並由現任院長李麗珠接手執行。工程於去年底完工，選在新年伊始正式啟用。

新設施今天正式啟用，書記官長黃士元表示，正面電動門在平日維持「常閉」，民眾進出改由兩側電動門，並遵循「右進左出」原則。這樣的設計除了能阻絕夏天室外熱浪與冬季寒風，落實能源節約，更能引導民眾井然有序地通過安檢門，兼顧機關安全與通關效率。

李麗珠則表示，司法大廈是落實法治、服務民眾的第一線，硬體空間的改善能減緩民眾走進法院時的緊張感。今日首度體驗基隆地院新門面的陳先生受訪時笑說，以前進法院時，風大到頭髮都亂了，現在有了這座風除室緩衝，有感受到司法機關貼心的一面。

基隆司法大廈一樓「大廳入口風除室玄關門禁空間工程」，總工程費用約162萬元，由前任院長陳雅玲規劃、現任院長李麗珠執行，去年12月底完工驗收，今年1月7日正式啟用。

