    民間救護車撞翻前方除草廂型車 9旬老婦等3人送醫

    2026/01/07 15:10 記者吳仁捷／新北報導
    新北市淡水今天傳出一輛民間救護車猛撞前方除草作業車，造成車上9旬女患者、家屬及副駕駛3人送醫，車禍肇因，責任歸屬仍待釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水今天一早傳出一輛民間救護車撞擊前方作業中的除草廂型車，造成箱車翻覆，救護車上9旬女患者、家屬及副駕駛3人也因撞擊受傷送醫，雖然雙方沒有酒駕，仍待釐清救護車有無超速、作業中的除草車有無擺設防護設施，車禍肇因及責任歸屬仍待調查釐清。

    警方調查，這起車禍發生在今天上午11時許，淡水區民權路、過自強路口約100公尺處。（觀景台旁、台北往淡水方向），當時36歲江男駕駛民間救護車，車上搭載9旬高齡女病患送醫途中，不明原因追撞前方45歲楊男駕駛的廂型車，造成楊男廂型車側翻，救護車載送92歲高齡女病患、67歲家屬及25歲副駕駛等3人因碰撞送醫治療。

    警方到場處置，雙方駕駛酒測值為0，全案依規定受理，通知吊車移除，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。

    熱門推播