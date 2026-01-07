內湖「聰明車」左轉撞賓士 打滑失控衝撞分隔島

四十六歲李姓女子今日中午駕駛小型轎車 Smart Fortwo 行經台北市內湖區舊宗路一段與新湖二路口，在左轉時與對向直行的賓士轎車發生碰撞。（記者鄭景議翻攝）

四十六歲李姓女子今日中午駕駛小型轎車 Smart Fortwo 行經台北市內湖區舊宗路一段與新湖二路口，在左轉時與對向直行的賓士轎車發生碰撞，隨後李女的車輛失控打滑，整輛車直接撞上路中央的分隔島。內湖分局警方到場處理，確認兩名駕駛均無受傷，且無酒駕情事，後續肇責有待釐清。

內湖分局調查，今日中午十二時十八分，李姓女子駕駛 Smart Fortwo 轎車沿著新湖二路西往北方向準備左轉進入舊宗路一段。此時，對向由三十歲黃姓男子駕駛、東往西直行的賓士轎車正好經過，李女轎車的右後側車身與賓士轎車右前車頭發生碰撞。

由於撞擊力道不輕，李女的轎車在碰撞後隨即失控打滑，車頭直接撞擊道路中央的分隔島才停下，造成車頭毀損及零件碎裂。內湖分局獲報後立即派員趕往現場維持秩序並進行測繪，所幸兩名駕駛意識清楚，現場檢查均無受傷，不需送醫。

警方在現場對李女與黃男進行酒精呼氣測試，測定值均為零，排除了酒後駕車的可能性。內湖分局呼籲，駕駛人行經路口轉彎時，應注意對向來車並禮讓直行車先行，以維護行車安全。警方目前已調閱相關監視器畫面，將進一步釐清詳細的肇事責任歸屬。

三十歲黃姓男子駕駛的賓士轎車。（記者鄭景議翻攝）

