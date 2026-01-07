為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    警專第一名畢業 台中女偵查佐嗆「盧秀燕腦門開三槍」停職

    2026/01/07 14:58 記者許國楨／台中報導
    黃員在網路發表不當言論。（資料照）

    北捷去年底發生隨機攻擊事件，引發社會高度恐慌之際，台中市第二分局一名黃姓女偵查佐，竟在網路發表對盧秀燕開槍爆頭的不當言論，檢方今日偵結依恐嚇罪嫌起訴她並請求從重量刑，市警局則表示，涉案黃員遭羈押時已先核予停職處分，是否記兩大過免職，後續由警局人事室召開考績委員會審議、核定。

    經查，黃員於去年12月19日至21日間，先後在警職同學LINE群組及Threads平台留言，出現「誰會被開槍爆頭」、「只有我可以當模仿犯號召者」，甚至直接寫下「在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」等文字，內容具體、明確，足以引發社會恐慌，警方持拘票將其拘提到案，並查扣手機進行數位鑑識。

    令人側目的是，黃員警職資歷超過3年，曾記功5次、累計嘉獎203次，射擊成績屢獲滿分，警專時期更以第一名畢業，檢方訊問時，黃女對答清楚、理解能力正常，雖自稱發文只是「罵人、警告別人不要玩」，但檢方認定其具備完整辨識違法能力，且身為警職人員，言行對社會信賴與公共安全的傷害更為重大，依法提起公訴並請求從重量刑。

    而黃員當時遭羈押確定時，所屬分局曾發出聲明表示，立即研議對該女警從嚴議處，即刻起核予停職處分，同時擬議一次記二大過免職，斷然汰除，端正警紀，市警局今天則指出，涉案黃員遭羈押已先核予停職處分，是否記兩大過免職，後續由市警局人事室召開考績委員會審議、核定，涉案的偵查佐可依法提起行政救濟。

