台中警友站副站長涉七期虐殺 否認拿老虎鉗殘忍拔牙遭質疑

台中警友會劉姓副站長，涉嫌虐殺許姓助理，今天由國民法庭審理，劉男否認拿老虎鉗拔牙。（民眾提供）

台中市第六分局警友站劉姓副站長，2024年夥同另一名劉姓男子、石姓男子和林姓少年，聯手拿鋁棒、鐵鎚等10種凶器將許姓助理（28歲）凌虐致死，台中地院國民法庭本週審理，今天上午安排主嫌劉男和另一名劉姓友人作證，兩人強調當時因持續吃梅片、抽K菸，已經「茫、飄」，見許男狀況不對有對他CPR急救，劉姓主嫌並辯稱沒拿老虎鉗拔死者牙齒、指甲，認為昨天石男和林姓少年的證詞有誤，法官質疑「那為何老虎鉗上有許男的血跡？」劉男則稱是老虎鉗在現場拿來拿去沾到的。

這起命案發生在2024年10月18日，劉姓男子和許姓男子疑因傳播小姐款項以及許男跟他要錢，在台中七期豪宅發生嚴重爭執，劉嫌夥同石姓、劉姓共犯叫許男待在陽台、脫掉全身衣物，陸續遭鋁製球棒、皮帶、榔頭毆打，還有六角鈑手戳刺、尖刀割刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、空氣槍射擊、吸塵器尖端戳刺以及老虎鉗夾拔牙齒、酒及辣椒醬潑灑，凌虐兇器高達10種，手段相當兇殘，許男在被凌虐毆打1天後傷重死亡，檢方依凌虐致死起訴。

請繼續往下閱讀...

台中地院國民法庭今天開庭，劉姓男子作證表示，現場的空氣槍是他帶來要送給劉姓主嫌，有拿出來嚇死者，並稱自己透過許男叫傳播小姐，但拿1萬7千元給許男，許男卻私吞沒有交給經紀公司，不過這並不是打他的主因。

劉男強調，19日當天上午9點發現許男狀況不對、身體冰冷，石男和他都有持續幫死者CPR急救，並說當時持續吃梅片、抽K菸，還有喝毒咖啡，身體已經覺得「微茫、會飄」，至於手機對話表示「不想太早玩死他」、「弟弟被打很慘，門牙被拔光、四肢都打斷了」，則是和女孩子對話比較誇張的說法。

劉姓主嫌則稱，當天因許男跟他要9萬元，表示前妻在樓下等馬上需要這筆錢，許男一直糾纏，加上叫傳播小姐的錢不清楚，雙方因此起衝突才聯手拿球棒、鐵鎚打他，並稱19日當天上午發現許男狀況不對，自己和石男、劉男都有幫死者CPR，並稱當時用智慧手錶測量，許男還有6、70下的心跳，直到把他救活才叫民間救護車。

劉男並強調，自己沒有拿老虎鉗拔死者的牙齒和指甲，許男的牙齒斷裂，是之前就已經斷了，不過法官質疑：「那為何老虎鉗上有許男的血跡？」劉男則稱是老虎鉗在現場拿來拿去沾到的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法