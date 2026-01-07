為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女騎士撿狗罐頭被撞趴 肇事駕駛竟落跑

    2026/01/07 13:28 記者葉永騫／屏東報導
    廣東路與忠孝路口肇事現場。（屏東警分局提供）

    廣東路與忠孝路口肇事現場。（屏東警分局提供）

    屏東市6日晚上6點許，一名林姓機車女騎士行經廣東路與忠孝路口時掉落狗罐頭，女騎士下車撿拾時被一部從廣東路左轉進忠孝路的汽車撞擊整個人趴在馬路上受傷，肇事駕駛下車後騙稱要載其就醫，沒想到接著就落跑了，受傷女騎士送醫治療，警方已調閱監視器，將追查肇事逃逸的駕駛。

    屏東警分局表示，這起交通事故起因在林姓女騎士從忠孝路直行時在廣東路與忠孝路口掉落狗罐頭，她停好機車後走到路口撿拾狗罐頭，而一部疑似鐵灰色的小轎車，從廣東路左轉，可能沒有看到林女正在撿東西，直接就撞上，造成林女整個人被推倒趴在斑馬線上，肇事的駕駛下車查看後，騙林女要載其送醫，沒想到轉身上車就開車離開，肇事逃逸，林女則被救護車送醫，所幸傷勢不重。

    警方指出，肇事逃逸的罰則包括刑事責任和行政罰則，若肇事逃逸，導致有人受傷而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1至7年有期徒刑。行政罰則是根據《道路交通管理處罰條例》第62條，肇事逃逸將面臨吊銷駕照的處分。

    這起肇事車輛及駕駛，警方已調閱附近監視器畫面，以掌握車主身分，正積極查緝到案說明，以釐清事故責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播