10年處理逾10萬件 桃市捕蜂捉蛇大隊功成身退

桃市府6日舉辦捕蜂捉蛇大隊感恩餐會，由市長張善政頒發獎狀及獎牌，感謝逾200位義消在的付出。（農業局提供）

桃園市緊急救護捕蜂捉蛇工作大隊過去10年來處理的捕蜂捉蛇案逾10萬件，該隊今年元旦起退場，業務由義消轉為專業廠商辦理，通報專線1999提供全天候24小時服務，市長張善政6日晚間出席大隊感恩餐會，並頒發獎狀、獎牌感謝逾200位義消夥伴的付出。

張善政表示，過去10年桃園市捕蜂捉蛇大隊勞苦功高，10年完成10萬餘件蜂蛇案，平均每年1萬件，感謝捕蜂捉蛇大隊讓市民擁有安居環境，這項業務因應中央政策趨勢，今年起轉型委由民間專業廠商辦理，大隊人員自此卸下肩上重擔，市府舉辦感恩餐會向每位同仁致敬，同步表揚去年度13位績優人員，其中包含4位女性隊員，以溫柔女力守護市民人身安全。

請繼續往下閱讀...

桃園市捕蜂捉蛇大隊績優獲獎人員，包括第1大隊林建宏、蕭榮富、趙念誼；第2大隊許峻源、林勳埻、陳國明；第3大隊鍾金水、謝真真、邱奕南、郭有諒；第4大隊張健華、王彩蓮、楊春梅。

農業局長陳冠義表示，捕蜂捉蛇大隊曾深入山間，手腳並用爬行1.5小時步道，處理會叮咬登山客的虎頭蜂窩，也曾搭上高空作業車，升至12層樓高摘除蜂窩，更與誤闖民宅的蛇類糾纏近2小時，最終完成捕捉每一案件，背後都蘊涵了義消隊員們的辛勞付出。

此外，陳冠義日前率領農業局團隊前往委外廠商蘆竹區駐點處視察，確認每位外勤人員皆配有捕蜂衣、伸縮桿、手套、雨鞋及密錄器等捕蜂捉蛇各項專業所需裝備，為減少蛇類於捉捕過程中受傷，友善蛇夾及防咬手套等也一應俱全，另備有腎上腺素筆等急救藥品，以備執勤人員不時之需。

桃園市捕蜂捉蛇業務今年起委外處理，農業局長陳冠義（中）前往委外廠商蘆竹區駐點處視察，確認每位外勤人員的配備齊全。（農業局提供）

桃園市捕蜂捉蛇業務今年起委外，農業局長陳冠義（中）與農業局團隊前往委外廠商蘆竹區駐點處視察，確認每位外勤人員的配備齊全。（農業局提供）

桃園市捕蜂捉蛇業務今年起委外，農業局長陳冠義（左二）與農業局團隊前往委外廠商蘆竹區駐點處視察，確認每位外勤人員的配備齊全。（農業局提供）

桃園市捕蜂捉蛇業務今年起委外，農業局長陳冠義（左）前往委外廠商蘆竹區駐點處視察，確認每位外勤人員的配備齊全。（農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法