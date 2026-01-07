藥師在藥單加註「媽媽是婊子」 基隆醫院挨罰6萬抗罰敗訴

李姓女子帶兒子到基隆醫院看診，藥單過敏史卻被標註不雅字眼。（圖由李姓民眾提供、資料照，本報合成）

基隆市李姓女子前年4月24日帶小孩至衛生福利部立基隆醫院（簡稱部基）小兒科看診，拿藥後卻在處方簽的過敏史欄目，驚見竟印了「媽媽是婊子！」不雅字句，她怒將藥單貼到臉書「爆怨公社」討公道；醫院清查確認是一名藥劑師心情不佳所為，事發後已請辭。基隆市衛生局認定醫院有管理違失，依醫療法裁罰6萬元；部基不服，打行政訴訟抗罰，台北高等法院地方庭認定院方確實未善盡督導義務，裁罰有理，判部基敗訴。可上訴。

基市府裁罰認定，醫院除了對所屬醫事人員的管理有疏失，病歷資訊系統安全管理機制也有重大疏漏，使員工得以任意填入不適當字句，兩項疏失分別依「醫療法」及「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」，各裁罰5萬元、1萬元。

部基不服處分，提訴願被市府駁回，再打行政官司，主張已安排日常教育訓練課程，指導並協助員工應依法執行職務，全案是藥師情緒不佳下的個人脫序行為，其在處方簽標注文字，並非法定的藥師業務；且電子病歷安全管理機制並無違失，專責藥師本來就有獲授權在藥袋過敏史的備註欄位額外說明的權限，藥師的個人行為不能歸咎於病歷系統，考績會也以記兩大過處分藥師。

北高行合議庭審理後認定，藥師於藥單記載無關醫囑的不雅字眼，構成「未依醫事職業法規執行業務」，處方簽由醫院控管，被藥師亂填卻又即時查核、發現，顯見其電子病歷的製作、增刪、權限管控、稽查、預防事故皆未臻完善，院方有其疏失，市府開罰於法有據，沒有違誤，駁回部基之訴。全案可上訴。

