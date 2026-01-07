為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    虎尾警分局將進駐高鐵特區 5.2億打造全新數位警政大樓拚年底動工

    2026/01/07 13:10 記者李文德／雲林報導
    數位科技警政大樓將虎尾警分局一併納入規劃，未來分局將搬遷至高鐵特定區。（記者李文德攝）

    數位科技警政大樓將虎尾警分局一併納入規劃，未來分局將搬遷至高鐵特定區。（記者李文德攝）

    雲林縣虎尾警分局建築已有36年，建體老舊逐漸有滲漏，縣警局考量高鐵特定區已成為新興發展區，將設置數位警政大樓，並規劃將虎尾警分局搬遷至大樓，佔地千坪，總經費約5.2億元，預算採逐年編列。縣警局長黃富村表示，日前規劃設計標已發包，力拚今年底動工。

    根據戶政資料最新統計，虎尾鎮總人口數7萬1349人，近年來虎尾高鐵特定區新建案林立，甚至縣府斥資21億元縣立田徑場，已有民眾紛紛遷入至高鐵特區，讓此地成為虎尾鎮新興發展區。

    縣警局指出，虎尾警分局1989年建於虎尾鎮公所旁，佔地約800坪，目前員額編制約230人。不過分局老舊，建築體已出現龜裂、滲漏，原已規劃在永興南七路及虎興東二路新建一棟，以因應未來提升科技警政應用，考量分局廳舍老舊，因此一併納入規劃，未來將把虎尾警分局遷移至新大樓。

    黃富村表示，新大樓占地約1000坪，規劃地下2層、地上6層建築物，預計一樓將設高鐵派出所、警備隊，二樓以上則將進駐虎尾分局第一組至第五組、偵查隊、勤務指揮中心等單位，配合未來發展趨勢設置科技警政中心，運用AI系統以強化治安及為民服務效能，粗估目前總經費5.2億元左右，逐年編列經費，日前規劃設計標已發包，力拚年底動工，預計2029年完工進駐。

    另，雲林縣府斥資近1600萬元第二預備金，為縣警局購置16輛偵防車，今天由雲林縣長張麗善正式將車輛授予警局。黃富村表示，目前總局加6分局共有100輛偵查車，汰換前逾齡率為49%，此次汰換後比率下降至33%。

    張麗善表示，警察長年處於高壓、高風險的環境守護治安，因此動支第二預備金近1600萬元採購新式偵防車，盼能協助員警們提升工作效率。

    數位科技警政大樓將坐落為高鐵特定區，預計今年底動工，未來虎尾警分局也將遷入。圖為示意圖。（圖由縣警局提供）

    數位科技警政大樓將坐落為高鐵特定區，預計今年底動工，未來虎尾警分局也將遷入。圖為示意圖。（圖由縣警局提供）

    縣府動支約1600萬第二預備金，購置16輛新式偵防車。（記者李文德攝）

    縣府動支約1600萬第二預備金，購置16輛新式偵防車。（記者李文德攝）

    縣府動支約1600萬第二預備金，購置16輛新式偵防車。（記者李文德攝）

    縣府動支約1600萬第二預備金，購置16輛新式偵防車。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播