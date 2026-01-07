百萬積蓄遭投資詐騙 內湖警配合被害人誘捕車手

員警當場查獲前來取款的江姓車手。（記者鄭景議翻攝）

台北市賈姓男子日前在通訊軟體LINE結識陌生網友，誤信對方推薦的虛擬貨幣投資，陸續透過面交及匯款投入台幣約百萬元，直到要領取獲利卻無法出金才發現受騙報案。內湖分局康寧派出所接獲報案後與賈男配合展開誘捕，昨趁江姓車手再次現身取款時當場逮捕，全案依詐欺及洗錢防制法移送士林地方檢察署偵辦。

內湖分局康寧派出所調查，賈男日前在網路上遇到詐騙集團成員假冒網友，對方以高獲利、穩賺不賠等話術誘騙賈男進入假投資網站。賈男不疑有他，依照對方指示多次與人當面交付現金或進行網路匯款，前後投入金額高達百萬元。等到賈男想要提領獲利時，平台卻以各種理由推託，賈男驚覺受騙後決定向警方尋求協助。

詐騙集團在賈男報案後，仍持續要求他再度投入資金。賈男隨即配合警方指示，假裝應允對方的要求與詐騙集團保持聯繫，並與專案小組合作進行誘捕。面交當日，康寧派出所派遣多名員警在約定地點周邊埋伏，待江姓車手現身並向賈男收取款項時，員警立刻衝上前表明身分並壓制逮捕江嫌，現場查扣現金、手機及收據等相關證物。

江嫌到案後由警方帶回派出所偵訊，隨後依涉嫌詐欺罪及違反洗錢防制法等罪嫌，移送士林地檢署。警方表示，後續將向上溯源，追查幕後的詐騙集團共犯。

內湖分局呼籲，網路投資詐騙手法層出不窮，民眾應循合法正規管道理財，切勿輕信不明網路平台的說詞。民眾如果遇到可疑的情形，請立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，保障自身財產安全。

