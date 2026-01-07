四海＋竹聯勾結中古車行 「沒有辦不下來貸款」狂詐2億！台北婦被榨乾3365萬

四海幫海青堂吳姓副堂主，在家中遭警方攻堅逮捕。（警方提供）

假投資詐騙再進化，甚至與黑幫、地下融資及二手車行鏈結，一步步「榨乾」被害人！刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲一起橫跨多縣市、結合境外詐騙機房與本土黑幫的重大詐騙案件，查出四海幫、竹聯幫成員聯手操盤，專門鎖定被害人房產下手，初步清查共有47人受害，財損金額高達2億餘元，其中一名台北市70歲婦人，前後被騙3365萬元，成為本案最大苦主。

刑事局中打第四隊長劉永畯今天說明案情指出，該案源於2024年11月由嘉義地檢署陳昱奉檢察官指揮，偵辦陳姓民眾遭誘騙辦理房產抵押貸款詐欺案，深入追查發現幕後有黑幫介入，隨即會同高雄、台中、新北、桃園、彰化等縣市警方組成專案小組擴大偵辦。

經查，四海幫海青堂吳姓副堂主（30歲）夥同竹聯幫雷堂楊姓幹部（32歲），勾結設於柬埔寨境外詐騙機房，並於幕後指揮操控新北市一家車行從事融資貸款，境外機房先以假檢警或假投資手法詐騙被害人，待被害人資金用罄不足時，再誘騙向該車行申辦貸款。

該車行表面上經營二手車買賣，實際暗中從事融資及不動產抵押貸款，並創設「貸款通」、「鈔急貸」、「快速貸」及「GO好貸」等LINE帳號，誆稱「沒有辦不下來的貸款」等宣傳招攬民眾，再仲介被害人向特定配合民間金主及地政士辦理不動產抵押貸款，藉機從中收取10至15%高額服務費、代書費及利息等不法利益，甚至陪同被害人前往地政事務所，假冒債權人完成對保程序，以應付職員關懷提問及警方盤查，事後被害人再將貸款金額交付詐欺集團車手。

警方自2025年4月至8月間發動三波行動，共查獲吳姓主嫌、楊姓犯嫌及車行成員、掮客、金主、地政士、收水車手等34人到案，並成功向法院聲請扣押金融帳戶696萬元、4間不動產及7筆土地，總價值約5000萬元，全案詢後依詐欺、重利、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌，移送嘉義地檢署持續偵辦。

詐騙手法流程圖。（警方提供）

警方查扣相關證物。（警方提供）

