四叉貓現場直播頭被澆礦泉水 男子涉加重公然侮辱罪起訴

台北地檢署去年偵辦國民黨北市黨部涉偽造文書案，時任國民黨主席朱立倫前往地檢署聲援。網紅「四叉貓」在現場直播時，與國民黨支持群眾起衝突，游姓男子拿礦泉水倒在四叉貓頭上。四叉貓對游男等人提出妨害名譽及傷害罪告訴。台北地檢署調查後，認定游男涉犯加重公然侮辱罪，依法起訴。

檢警調查，去年4月17日，檢調偵辦罷免雙吳案，涉及偽造文書的案件時，前往國民黨台北市黨部進行搜索，並約談主委黃呂錦茹等人，引發國民黨支持者嚴重不滿，聚集北檢抗議。當時連黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及國民黨多位民意代表均到場聲援。

網紅「四叉貓」劉宇當時跑到現場開起直播，卻引來國民黨支持者不滿，嗆他「你來這邊亂的啊」，甚至有人大罵三字經。隨後，游男從其背後走近，將寶特瓶中的內容物往他頭上倒，雙方發生衝突。事後，四叉貓對拿礦泉水淋他頭的游姓男子，提起傷害及妨害名譽告訴。

檢察官偵訊後，認為游男將瓶中液體潑灑在劉男頭部，並將空瓶丟在他的身上，足以貶損其名譽，故依法提加重公然侮辱罪，起訴游男。

案發當天，四叉貓除了提告游男外，另也與趙姓老翁互告，四叉貓指控趙翁用腳踢他，對方則指控四叉貓推他，害他撞到路旁警用機車，左踝扭傷，雙方互控傷害，但均因認為罪嫌不足，台北地檢署予以兩人不起訴處分。此外，游男涉傷害罪部分，四叉貓事後已撤回告訴。

