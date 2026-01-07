為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    天寒地凍澎湖男子捕魚陳屍消波塊 初判心肌梗塞

    2026/01/07 12:28 記者劉禹慶／澎湖報導
    湖西東石環保公園防波堤發現男子遺體。（民眾提供）

    寒流來襲，澎湖傳出不幸！13巡防區接獲民眾報案，指稱其兄長倒臥在東石村環保公園消波塊，澎湖縣政府警察與第十三巡防區接獲通報後趕往現場，男子已死亡多時，移往菊島福園，由檢警相驗，初步研判為心肌梗塞，疑似氣溫驟降所致。

    海巡署13巡防區調查指出，今日上午7時40分，接獲吳姓民眾118報案，指稱在東石村環保公園岸際，發現其兄長倒臥於消波塊內，澎湖縣政府警察局馬公警分局湖西分駐所警員陳永旭，第一時間趕往現場協處。第七岸巡隊興仁巡邏組1車2員抵達通報地點，立即拉設封鎖線，隨後沙港安檢所1車4員抵達現場協處。

    澎湖縣刑事警察大隊馬公偵查隊偵查佐王惠裕、澎湖縣政府警察局鑑識科股長鄭文聖、巡官王舜德等抵達現場協處。遺體由葬儀社業者載往菊島福園，後續由澎湖縣警察局馬公警分局偵查隊，會同澎湖地檢署檢察官與法醫，辦理後續相驗事宜。

    根據了解，吳姓男子（48年次、獨居、澎湖籍），以海邊捕魚維生，昨（6）日去海裡捕魚發生意外，因家人聯絡不上，所以弟弟前往兄長時常出現的海邊搜尋，在防波堤旁發現兄長倒臥不起，屢次呼喚都沒有回應，因此報警處理，疑似天氣溫度驟降，導致吳男心肌梗塞，因旁邊無人陪伴，錯失第一救援黃金時間。

    警方與安檢人員搬運遺體前往菊島福園。（民眾提供）

