兒子玩手機被老媽教訓負氣離家 警方充當和事佬化解母子心結

警方清查少年身分，發現他就是劉女兒子。（記者王冠仁翻攝）

住在台北市的劉姓女子，近來發現就讀國中的兒子沉迷手機遊戲，勸說管教，母子發生爭吵，兒子一氣之下奪門而出。劉女本來以為兒子會自行返家，沒想到左等右等，遲遲等不到，著急跑到附近派出所向警方求助。正當員警循線追查之際，另名熱心民眾恰好領著一名淚流滿面的少年來到派出所，員警赫然發現他就是劉女兒子；員警隨即當起和事佬，居中協調溝通，母子最後破涕為笑，解開心結。

北市警大同分局寧夏路派出所員警日前深夜執勤時，恰好遇到劉姓女子慌慌張張跑到派出所來向警方求助。劉女告訴警方，她近來發現就讀國中的兒子經常愛玩手機遊戲，她擔心兒子因此荒廢學業，多次勸說；當天她又發現兒子沉迷手機遊戲，她嚴厲斥責，沒想到兒子正值青春叛逆期，母子兩吵沒幾句，兒子居然負氣離家。

劉女說，她本來以為兒子只是一時衝動，冷靜之後就會回家，沒想到夜越來越深，卻遲遲等不到兒子返家，她越想越擔心，卻又不知道兒子跑到哪裡去，只好來派出所向警方求助。

員警釐清來龍去脈後，仔細詢問兒子離家時間、當時的衣著特徵等細節，隨即製作失蹤人口案件並通報協尋，並著手調閱監視器畫面追查。

不過，正當員警追查之際，忽然有一名熱心民眾，帶著一名滿臉淚水的少年走進派出所。熱心民眾告訴警方，在附近路口發現這名少年獨自一人坐在路旁哭泣，擔心發生意外，於是領著少年前來派出所。

員警比對少年身分，赫然發現他就是方才前來報警的劉女兒子，警方一方面向少年開導，同時聯繫劉女，員警充當和事佬，居中協助親子溝通，母子心結這才化解，最終劉女前來派出所接兒子時，兒子也破涕為笑擁抱劉女。

大同分局呼籲，青春期的孩子情緒起伏較大，應多注意其身心健康，保持良好溝通，並呼籲如遇疑似走失兒少，可請求警方協助。

