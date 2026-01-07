殺害泰籍女移工棄屍 女雇主賠124萬求輕判

47歲女子林怡如2024年5月間，騎車將僱用4天的31歲泰國籍女子Sudtida載至大武崙產業道路，持刀殺害後棄屍路旁草叢，她今天親自出庭。（記者楊心慧攝）

47歲女子林怡如2024年5月間，騎車將僱用4天的31歲泰國籍女子Sudtida載至大武崙產業道路，持刀殺害後棄屍路旁草叢；一審國民法官依故意殺人罪，將林女重判14年6月徒刑。高等法院今進行審理程序，林怡如願意解除保單賠償124萬元給被害者家屬，並當庭完成和解筆錄，不過過程中她僅關心家屬是否能原諒她、能否獲取輕判，在法官的要求下她才道歉。

基隆地檢署起訴指出，被害的泰藉女子持觀光簽證來台逾期停留年餘，經友人介紹，去年5月6日受雇到同鄉林怡如（46歲、嫁來台10多年，已歸化我國籍）家中做清潔工作，與獨居林女同住；未料，S女才工作4天，就被林女騎車載往大武崙產業道路，S女察覺有異，打電話向友人求救。警方獲報後，11日清晨6時14分許，發現她遭人殺害，棄屍大武崙產業道路輪胎步道旁草叢。

請繼續往下閱讀...

審理時，林女否認故意殺人，辯稱案發時因精神病發作，致辨識能力顯著降低，林女的辯護律師張一合也替林女主張，S女身上共有27處表淺不一的刀傷，致命刀傷位於左手肱骨，顯示林女當時朝S女亂揮砍，並非刻意朝S女左肱骨猛刺，涉犯的是7年以上傷害致死罪或遺棄致死罪，而非故意殺人罪。

一審國民法庭審酌林女犯罪情狀、動機，犯案手段惡性重大，危害至鉅，且偵審期間否認犯行，未達成與家屬和解，也未積極尋求補償方式，評議後認定林女觸犯故意殺人罪，而非傷害致死罪，將林女重判14年6月徒刑。

高院今開庭審理，被害人家屬在泰國並未出庭，但委託訴訟代理人及辯護律師到庭，法官當庭詢問和解意願，因林女願意解除投資型保單賠償給被害人家屬，當庭透過電話詢問意願，被害人家屬也同意。

林女解除保單的金額為124萬多元，法官當庭要林女向被害人家屬道歉並請求原諒，但林女一開始只在乎對方是否原諒她，她希望能獲得輕判；法官則要她應該要道歉，林女才再度透過電話用泰文講了一段話。

但過程中卻有插曲，原本是被害者母親答應和解，被害者母親同意交由律師提民事訴訟賠償，被問到原不原諒林女時，她也說好，就依法處理，但電話中後來另一名親屬（疑似為表姊），接過電話反問，殺人、砍頭要如何原諒？

被害者家屬的訴訟代理人說明，被害者母親家中還有2個就讀國小的孩子，需要撫養，因此認為賠償金錢緩解經濟，但當初有與被害人感情好的表姊認為，無法接受和解，家屬間的意見分歧。

法官認為應採被害者母親的意見，並當庭要求林女應寫信道歉，也和被害者家屬說若有想表達的意見也可以透過泰國辦事處寫信來台；法官裁定，今年3月4日上午10時50分將再次開庭審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法