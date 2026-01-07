「紅包」讓法官改觀 叔姪成年收養逆轉過關

紅包。示意圖（資料照）

蔡姓叔叔擬收養姪子，但一審不認可，家調官記下姪子在飲料店打工，第一次過年包紅包叔叔很開心逢人就說的細節，讓台南地方法院二審逆轉認定兩人情感如父子，裁定認可收養。

裁定指出，兩人為叔姪旁系血親，2025年5月6日簽署書面收養契約，並取得被收養人生父、生母同意後向法院聲請，不過一審認為，成年收養除形式要件，還要審認是否真的有建立親子關係。

一審調查時，收養人表示未婚無子女，希望晚年有人陪伴照顧並送終，且與被收養人各住相鄰門牌，被收養人則稱祖母先提出收養構想，他自幼與生父母同住至今，孝親費也給生父母，一審因此認定兩人欠缺長年共同生活與扶持依靠，互動多停留在叔姪身分，裁定駁回。

叔姪都提起抗告，並主張兩戶雖分門牌，但屋內樓層相通，實際長年同居，日常一起用餐聊天，被收養人也會接送收養人外出與回診。家調官報告另記載，被收養人談到飲料店打工第一年過年包紅包，金額雖然不多，卻讓叔叔特別開心，走到哪都和朋友提起，讓他最像感受到父親角色。

二審合議庭採信家調官結論，認為兩人相處緊密且有情感依附，收養目的在使既有的父子關係取得法律身分，繼承只是收養後自然結果，難認屬意圖免除法定義務或對本生父母不利。合議庭因此廢棄原裁定，認可收養，聲請與抗告程序費用由兩名蔡男負擔，並載明收受裁定後10日內得再抗告，裁判費1500元。

