越南牡蠣冒充台產 進口商爆出驚人真相

高姓牡蠣盤商將低價的越南牡蠣冒充台產賣給食材行。示意圖。（資料照）

專攻帝王蟹、日本和牛的高雄某連鎖高檔海鮮食材行，向前鎮漁港高姓牡蠣盤商購買1034包「台產牡蠣」，結果被食藥署發現是低價「越南牡蠣」，食材行喊冤稱被騙，高女的上游進口商也說：「台灣每年9月至12月市面上的牡蠣大多為越南牡蠣」，高姓女子被依違反食安法遭判刑4月，得易科罰金。

判決指出，2024年10月至12月，高檔海鮮食材行以每包6、70元的價格，向前鎮漁港高姓牡蠣盤商購買1034包「台產牡蠣」，在包裝上張貼「台灣本產」、「東石去殼蚵」、「產地：嘉義東石」等標籤後，上架販售給不知情的消費者。

同年10月14日、12月23日，食藥署派員兩度暗訪，並買回3包、2包牡蠣帶回檢驗，經送至農業部水產試驗所鑑別後，確認為境外牡蠣。食藥署報請高雄地檢署偵查，食材行喊冤，稱自己進貨時要求的是台產牡蠣而非越南牡蠣，但兩者從外觀無法分辨產地，自己也是受害者。

檢方循線再傳喚供貨的高姓女盤商到案，高女坦承自己是拿「越南牡蠣」充當台產賣給食材行，檢方再約談供貨給高女的黃姓進口商到案，黃姓貨口商說，台灣秋冬受氣侯影響，牡蠣不夠肥美，每年9月至12月市面上的牡蠣大多為越南牡蠣。

高雄地方法院審理時，高女坦承犯行，法官認為她販賣的數量尚非龐大，且販賣所得非鉅，與大量營利的大型食品製造工廠差距甚大，堪認情節輕微，因此依法幫她減刑後，依販賣假冒食品行為而情節輕微罪判刑4月，得易科罰金，可上訴。

