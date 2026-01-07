為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    越南牡蠣冒充台產 進口商爆出驚人真相

    2026/01/07 11:19 記者黃佳琳／高雄報導
    高姓牡蠣盤商將低價的越南牡蠣冒充台產賣給食材行。示意圖。（資料照）

    高姓牡蠣盤商將低價的越南牡蠣冒充台產賣給食材行。示意圖。（資料照）

    專攻帝王蟹、日本和牛的高雄某連鎖高檔海鮮食材行，向前鎮漁港高姓牡蠣盤商購買1034包「台產牡蠣」，結果被食藥署發現是低價「越南牡蠣」，食材行喊冤稱被騙，高女的上游進口商也說：「台灣每年9月至12月市面上的牡蠣大多為越南牡蠣」，高姓女子被依違反食安法遭判刑4月，得易科罰金。

    判決指出，2024年10月至12月，高檔海鮮食材行以每包6、70元的價格，向前鎮漁港高姓牡蠣盤商購買1034包「台產牡蠣」，在包裝上張貼「台灣本產」、「東石去殼蚵」、「產地：嘉義東石」等標籤後，上架販售給不知情的消費者。

    同年10月14日、12月23日，食藥署派員兩度暗訪，並買回3包、2包牡蠣帶回檢驗，經送至農業部水產試驗所鑑別後，確認為境外牡蠣。食藥署報請高雄地檢署偵查，食材行喊冤，稱自己進貨時要求的是台產牡蠣而非越南牡蠣，但兩者從外觀無法分辨產地，自己也是受害者。

    檢方循線再傳喚供貨的高姓女盤商到案，高女坦承自己是拿「越南牡蠣」充當台產賣給食材行，檢方再約談供貨給高女的黃姓進口商到案，黃姓貨口商說，台灣秋冬受氣侯影響，牡蠣不夠肥美，每年9月至12月市面上的牡蠣大多為越南牡蠣。

    高雄地方法院審理時，高女坦承犯行，法官認為她販賣的數量尚非龐大，且販賣所得非鉅，與大量營利的大型食品製造工廠差距甚大，堪認情節輕微，因此依法幫她減刑後，依販賣假冒食品行為而情節輕微罪判刑4月，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播