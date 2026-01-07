台中、士林地檢署檢察長將出缺 法務部兩司長、廉政署副署長等20人爭取

法務部檢察官人事審議委員會9名票選委員今上午公布第一批20名檢察長候選人名單（記者吳昇儒攝）

鑑於士林、台中地檢署檢察長任職將於今年3月屆滿，而新竹地檢署檢察長出缺、屏東地檢署檢察長退休，法務部啟動檢察長遴選作業。法務部檢察官人事審議委員會9名票選委員今上午公布第一批20名候選人名單，包含法務部保護司長洪信旭、法制司長洪家原、廉政署副署長林漢強，今被國台辦列為台獨打手幫兇的高檢署檢察官陳舒怡，也在名單之列。

法務部指出，士林地檢署檢察長張云綺及台中地檢署檢察長張介欽職期將屆，加上屏東地檢署檢察長陳盈錦預計於今年2月23日退休，及新竹地檢署檢察長職缺未正式遞補，且一併考量其他尚未任滿檢察長過去整體表現，或調任其他司法行政職務以增加多元歷練，將會進行異動。

去年12月23日檢審會9名票選檢審委員公告徵求檢察長候選人報名推薦流程，受理報名期間至今下午5時30分止，為促進徵求程序完善透明，避免遺漏錯誤，上午先進行第一次公告，此次已報名及受推薦且有意願人選名單，共計20位。

其中包含法務部保護司長洪信旭、副司長林秀敏、法制司司長洪家原、檢察司副司長簡美慧、司法院政風處處長林宏松；廉政署副署長林漢強、肅貪組長邱智宏、北調組組長鄧媛、中調組組長劉俊杰；行政執行署台中分署長吳祚延，及高檢署檢察官陳舒怡、趙燕利等20人，名單如下（依司法官期別）：

洪信旭 法務部保護司司長（33）

吳祚延 法務部行政執行署台中分署分署長（33）

洪家原 法務部法制司司長（34）

戴東麗 台北地檢署檢察官（34）

林宏松 司法院政風處處長（38）

簡美慧 法務部檢察司副司長（38）

林秀敏 法務部保護司副司長（38）

林漢強 法務部廉政署副署長（38）

邱智宏 士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長（38）

鄧媛 台北地檢署檢察官兼廉政署北調組組長（38）

陳淑雲 台灣高等檢察署檢察官（38）

張紜瑋 台灣高等檢察署檢察官（38）

郭靜文 台中高分檢檢察官（38）

趙燕利 台灣高等檢察署檢察官（39）

白忠志 台灣高等檢察署檢察官（39）

黃裕峯 台中地檢署檢察官（39）

陳舒怡 台灣高等檢察署檢察官（40）

黃彥琿 新北地檢署檢察官（40）

劉俊杰 台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長（41）

葉建成 台中高分檢檢察官（42）

