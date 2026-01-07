為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    資助網婆買機車欲匯款！警問「有見過面嗎」 戀愛腦阿北秒清醒

    2026/01/07 10:49 記者許國楨／台中報導
    張男到郵局準備臨櫃匯款4萬元。（民眾提供）

    張男到郵局準備臨櫃匯款4萬元。（民眾提供）

    愛情來得突然，卻也可能暗藏陷阱；台中市一名65歲張姓男子，5日前往郵局臨櫃欲匯款4萬元，聲稱是要支付與女友出遊的住宿費，但行員關懷過程中發現疑點重重，立即通報警方到場協助時，他又改口是要資助女友買機車，所幸最終警銀聯手勸阻，讓張男及時懸崖勒馬，守住辛苦積蓄。

    據了解，張男原欲將4萬元匯入一名陳姓男子帳戶，但對於收款人身分，張男卻表示「並不認識」，僅說是女友所提供帳戶，行員進一步詢問匯款用途時，張男稱是支付住宿費，然而女友僅傳來費用截圖，卻未提供實際入住飯店名稱，且當下也聯繫不上本人，種種異狀讓行員提高警覺。

    第三分局東區分駐所員警余盛評、陳裕文獲報到場時，張男一度忍不住向行員抱怨：「我的天啊，你還叫警察來喔！」不過冷靜下來後也坦言內心早有疑慮，他向警方表示，與女友透過網路交往近半年，近日對方哭訴因車禍致機車損壞，看中一輛要價8萬多元新機車，希望能資助一半費用。

    張男考量後答應匯款4萬元，卻對收款帳戶是陌生男子一事感到耿耿於懷，不解是否另有他人同時出資，員警耐心聆聽後，隨即拋出關鍵一問：「你們有見過面嗎？」張男坦承多次提出見面要求都遭對方婉拒，警方當場研判為典型假交友詐騙手法。

    聽完分析後，張男恍然大悟，也坦然接受自己險些受騙的事實，感嘆平時在新聞裡看到的阻詐案例，竟差點發生在自己身上，所幸在警方與行員即時提醒下，及時打消匯款念頭，保住辛苦錢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    員警勸說下張男及時打消匯款念頭，保住辛苦錢。（民眾提供）

    員警勸說下張男及時打消匯款念頭，保住辛苦錢。（民眾提供）

