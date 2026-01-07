為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    自撞國1五楊校前路交流道出口匝道分隔島 男駕駛不治

    2026/01/07 10:10 記者周敏鴻／桃園報導
    陳姓男子駕車自撞國道1號五楊高架校前路交流道出口匝道分隔島，轎車車頭幾乎全毀。（警方提供）

    陳姓男子駕車自撞國道1號五楊高架校前路交流道出口匝道分隔島，轎車車頭幾乎全毀。（警方提供）

    31歲陳姓男子今天清晨5點多，駕駛轎車行經國道1號五楊高架南向70.9公里處的桃園市楊梅區校前路交流道路段時，不明原因自撞交流道的出口匝道分隔島，警察與消防隊員獲報趕往救援時，陳男受困車內、意識不清，緊急被救出送醫，仍因傷重不幸回天乏術。

    國道警方接獲通報指國道1號五楊高架南向70.9公里處發生轎車自撞車禍後，緊急派遣線上巡邏車前往並通知119派救護車，警方說，轎車駕駛陳男在警消抵達時，受困車內、意識不清，消防隊員救他脫困後，緊急送往楊梅天成醫院急救，不幸於上午6點50分宣告急救無效。

    陳男駕駛轎車不明原因自撞校前路交流道出口匝道分隔島的島頭，衝撞力道強大，車頭幾乎全毀，警方說，陳男的酒測值待檢測，至於詳細肇事原因仍待進一步調查。

    陳姓男子駕車自撞國道1號五楊高架校前路交流道出口匝道分隔島。（警方提供）

    陳姓男子駕車自撞國道1號五楊高架校前路交流道出口匝道分隔島。（警方提供）

    陳姓男子駕車自撞國道1號五楊高架校前路交流道出口匝道分隔島的島頭，不幸送醫不治。（警方提供）

    陳姓男子駕車自撞國道1號五楊高架校前路交流道出口匝道分隔島的島頭，不幸送醫不治。（警方提供）

