    什麼布丁那麼好吃？台中9旬翁狂走16公里 甜點執念變深夜迷途

    2026/01/07 09:54 記者許國楨／台中報導
    張翁為了買布丁從豐原走了16公里到西屯。（民眾提供）

    為了一口甜點，竟狂走16公里！前天深夜11時許，台中市西屯區青海路一帶街道已漸趨寧靜，一名年近9旬的張姓老翁卻獨自在店家前徘徊許久，引起店員關注，擔心其安危，主動請他進店休息並通報警方協助，令人意外的是，這趟深夜迷途插曲，起因竟只是一袋布丁。

    第六分局西屯派出所獲報後，員警任宥廷、尤裕勝立即趕抵現場，發現張翁神情略顯疲憊，但精神狀況尚稱穩定。經耐心詢問，張翁僅記得自己住在「豐原區」，卻無法清楚說出住址，當警方進一步關心他為何會出現在西屯時，張翁露出靦腆笑容，輕聲表示：「傍晚想出門買布丁，買完就不知道怎麼回家了。」

    原來張翁當晚從豐原住處徒步外出，為了購買心心念念的布丁，一路邊走邊找路，不知不覺走到了陌生的西屯地區，雖然能說出姓名及出生年月日，但相關資料一時難以查證，警方考量夜深人靜，擔心張翁獨自在外恐有風險，遂先行將他護送返派出所休息安置。

    途中員警陪著老翁聊天，從生活瑣事聊到天氣，甚至討論起「哪家的布丁比較好吃」，逐步安撫其情緒，返回派出所後，警方也順利聯繫上張翁的兒子，對方隨即從豐原趕往西屯接人，據了解，張翁當晚竟僅為了買6個布丁，從豐原步行約16公里，這趟「深夜布丁之旅」最終在家屬的擁抱中溫馨落幕。

    警方也藉此提醒，隨著高齡社會來臨，長者迷途情形日益增加，家屬可協助長輩配戴識別手鍊、隨身攜帶聯絡資訊，外出時多一分留意，就能少一分擔心。

    警方將張翁（中）帶回警所並通知兒子接回。（民眾提供）

